學生改「性」家長不知情 學區和解

NBC電視台報導，位於聖荷西（San Jose）以南約60哩的斯普萊克斯（Spreckels）聯合學區 ，今年6月同意支付10萬元以了結一起訴訟。該訴訟涉及管理人員支持一名學生在孩子母親不知情的情況下改變性別。

該訴訟稱，該學區及三名僱員「秘密」使柯南（Jessica Konen）的孩子相信自己是雙性戀和跨性別者，並鼓勵該未成年孩子向柯南隱瞞該事實，侵犯第14條修正案（14th Amendment）中指導孩子成長的權利。一名聯邦法院上月批准該和解協議，隨後下令以偏見駁回此案，意味著該案不能重新審理。

這起訴訟最初於2022年6月，由柯南向蒙特羅（Monterey）縣高等法院提起，三個月後移至美國北加州地方法院。訴訟將學區及Buena Vista中學校長和兩名教師列為被告，孩子自2018年秋季至2021年春季就讀於該中學。訴狀要求陪審團審判、律師費，與超過2萬5000元損害賠償金，並聲明被告侵犯原告的權利。

柯南的訴訟稱，Buena Vista中學採取一項政策，「對學生性別認同和表達的某些訊息進行保密，除非學生同意告知父母」。訴狀指出，柯南的孩子2018年秋季入學時「應朋友邀請」參加平等俱樂部（Equality Club），這是由老師們營運的LGBTQ +團體。教師們「指導」學生如何通過俱樂部表達LGBTQ+身份。

2019年春天，柯南的孩子找學校輔導員，稱「抑鬱和壓力」，並開始每周一次諮詢，一名輔導員和平等俱樂部的教師稱孩子的精神和情感掙扎，是由於訴狀稱「她不再是原來的她」。訴狀還指出，教師讓未成年人使用通常為教師保留的中性廁所，鼓勵柯南的孩子取男孩名字，穿男性服裝，向未成年人提供有關變性文章，指導她如何綁乳房，並「不要告訴母親她的性別認同或新性別」等，認為該事件「嚴重損害」母女關係，孩子對「與自己性取向和性別有關問題感到困惑」。

此案是反男女同志、雙性戀、跨性別與酷兒（LGBTQ+）通過學校表現出來的最新例子，佛州共和黨人還提出「家長教育 權利法案」，批評者稱之為「不要說同性戀」法。目前有超過30個與LGBTQ+相關新教育法將在17個州生效，除非這些法律在法庭上被阻止。

研究表明，支持性學校環境，包括積極代表LGBTQ+族群，在課程中討論相關問題，可降低LGBTQ+青少年自殺風險。

在向NBC新聞提供的聲明中，柯南的律師迪龍（Harmeet Dhillon）說「柯南的勝利強調一個原則：家長，而不是學校，擁有塑造孩子成長方式的權利。」學區代表和被告律師並未回應評論要求。