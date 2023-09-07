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東方果蠅現蹤 聖縣部分地區農產品隔離

編譯組╱6日綜合報導
東方果蠅是原出產於亞洲的入侵性害蟲，會鑽進數百種水果中，導致無法食用。(Getty Images)
東方果蠅是原出產於亞洲的入侵性害蟲，會鑽進數百種水果中，導致無法食用。(Getty Images)

聖他克拉拉縣官員宣布，當局檢測到東方果蠅(oriental fruit flies)，要求聖縣及康曲柯士達縣部分地區，進行本土水果與蔬菜農產品隔離，直至2024年中。

東方果蠅是原產於亞洲的入侵性害蟲，會鑽進數百種水果中，導致無法食用。最易遭到害蟲影響的水果是加州主要作物，例如酪梨、蘋果、柑橘類水果、番茄與辣椒。

縣府農業委員狄維尼(Joe Deviney)聲明表示，若東方果蠅在聖縣與加州生根，將會是災難。需保持警惕、保護農業與自然資源。請勿在無法律允許情況下，攜帶或運送任何水果、蔬菜或植物進入加州。

為防止果蠅傳播，隔離地區包含112平方英里的區域，包括整個聖他克拉拉、部分庫比蒂諾、密爾比達、聖荷西與桑尼維爾。在康縣，上月發現7隻雄性東方果蠅，隔離區面積達99平方英里，其中包括布倫塢(Brentwood)大部分地區、部分Oakley、Discovery Bay以及安蒂奧克(Antioch)。

預計隔離時間將持續到2024年6月1日。限制範圍內居民必須在住所保留自產水果。這些農作物仍可食用或加工，但若被丟棄，必須用雙層袋包裝且密封。部分商業包括農場、苗圃、農夫市場與水果商家，將受到隔離影響。縣官員將與商家合作制定協議，以確保受感染蔬果不會離開隔離區。

「西岸農夫市場協會」(West Coast Farmers Market Association)執行主任賴米(Jerry Lami)表示，當局已與他們聯繫，有數個市場被納入隔離區。他指出，許多蔬果需用布或塑膠布覆蓋、防止蟲類落在上面並產卵。供應商將被要求減少帶入市場的農作物，剩餘作物在市場暴露後，將不允許被帶回農場。

近來，有兩名南灣婦女被指控非法進口水果，2022年自越南帶進熱帶水果榔色果(langsat)。部分水果被發現含有原產於南亞的入侵性果蠅物種幼蟲。不過，官員們並未提供聖縣東方果蠅傳播與非法進口水果指控之間的任何關係。

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