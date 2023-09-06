慶中秋+國慶 南灣僑教中心9/29公宴 還有機票、現金抽獎

中華民國國慶委員會召開記者會宣布，於9月29日晚上5時30分在南灣華僑文教中心舉行慶祝中華民國建國112年雙十國慶「南灣國慶公宴暨文化訪問團表演」。（本報記者／攝影）

中華民國 國慶委員會5日召開記者會宣布，為配合今年台灣文化訪問團美洲團到訪演出，訂於9月29日（星期五） 晚上5時30分，在南灣華僑文教中心舉行慶祝中華民國建國112年雙十國慶「南灣國慶公宴暨文化訪問團表演」。

9月29日也是今年的中秋節。公宴除了晚餐外，還會準備月餅、甜點、和水果給所有僑胞們享用公宴結束後，將有兩個小時精彩的文化訪問團演出。最後還有華航和長榮的豪華經濟艙機票以及現金抽獎。

文教中心主任莊雅淑表示，這次不僅是文化訪演團疫情 後首次出訪，更是七年來首次到訪南灣。此次國慶文化訪問美洲團邀請到知名的「當代樂坊」。他們9月2日至10月7日走訪北美16個城市，表演14個曲目。結合千年中華文化與台灣本土文化，透過傳統樂器與舞蹈，用現代方式呈現出來。

莊雅淑指出，訪演團出訪能夠凝聚海外僑界的向心，勾起鄉親們的甜蜜回憶，以慰藉思鄉之愁，並希望讓主流社區認識台灣，促進台美文化交流。

1994年在宜蘭縣成立的當代樂坊是國家劇院等級樂團，多次受邀於國家音樂廳演出，舉辦過許多慈善義演。足跡遍及山野、海濱、廟口、學校、醫院、表演廳，以及歐、美、日等地，深獲好評。

金山灣區 國慶委員會主委陳立功表示，與以往國慶公宴和訪演團演出分別舉行不同，今年兩大活動結合在一起，在酒足飯飽後可以欣賞兩個小時的高水準演出，同時慶祝中秋佳節，並在結束後參加抽獎。本次公宴總共45桌，每桌10位，普通桌票價每位50元，貴賓桌每位100元，絕對是物超所值，歡迎灣區僑胞們9月29日一起來共襄盛舉。

詳情可洽：陳立功（408-667-5828）、呂玉貞（510-673-1498）、王進德（650-576-7223）。