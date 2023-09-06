聖市Mitsuwa北海道節 地道美食登場

小樽駅構内立売商会的海鮮蓋飯便當。（記者徐蓓蓓╱攝影）

位於聖荷西 的Mitsuwa日本超市正在舉辦北海道物產節。物產節上來自北海道的產品琳瑯滿目，從昆布到甜點，從冰糕到潤唇膏，應有盡有。現場還有兩家來自本地知名餐廳的快閃店，滿足顧客不出國門就可以品嘗地道異域美食的願望。

店長岸本泰明表示，Mitsuwa超市的北海道物產節一直深受歡迎，已經舉辦了20多屆。因為新冠疫情 被迫中斷了三年。今年是四年來首次再度和灣區的顧客見面。他特意精選了北海道當地知名的商家，兼顧傳統和現代的風味。

參展商家包括出售海鮮便當的小樽駅構内立売商会，出售北海道特色湯咖哩的Spicegogo有限會社，以及出售各種大福和甜點的函館市岡部製粉所等。

岸本介紹，小樽商会的海鮮便當以新鮮和色彩繽紛而著稱；Rakkyo的湯咖哩在當地非常有名，曾經多次被電視台報導。岡部製粉所的北海道紅豆大福，既保留了傳統的風味，又加以改良，口味清淡又高雅。

Spicegogo有限會社Rakkyo的店主Ide，不僅是北海道當地咖哩聯合會會長和札幌咖哩城市推進委員會會長，還是北海道觀光 大使。除札幌的總本店外，還在東京、神奈川縣和北海道其他地區擁有六家店鋪。他向記者介紹，北海道湯咖哩以印度咖哩為基礎調味，加入日式高湯，強調日式料理的靈魂 「旨味」，也就是鮮味。食材主要選用北海道當地產新鮮的海鮮，肉類，蔬菜等，帶給食客味蕾上的極致愉悅感。

Ide曾數次把湯咖哩料理介紹到台灣，受到台灣食客的肯定，回頭客絡繹不絕，以台中和台南為最。他從小熱愛料理，目前已經在料理界耕耘了25年，笑稱「要繼續幹到50年。」在聖荷西的活動結束後，還要把美食帶到南加橙縣的托倫斯和美東的新澤西。

此次北海道美食節適逢勞工節小長假。Mitsuwa超市一直是聖荷西及周邊居民經常光顧的購物地，大家對來自北海道的各種特產依然興趣十足。北海道著名的昆布、牛乳、奶油、麵粉、海鮮等產品也銷售良好。