龍吟合唱團慶金禧 23日辦音樂會

龍吟合唱團50周年慶宣傳海報。（龍吟合唱團提供）

1973年在東灣成立的龍吟合唱團，是灣區 成立的第一個華人合唱團，歷史悠久。今年是該團成立的金禧年，為隆重慶祝此一有紀念價值的里程碑，該團去年年底已開始精挑細選今年音樂會的曲目，內容十分多元，除用英語及國語唱出的歌曲外，還有用西班牙文、法文、義大利 文、南非、日文、台語等語言演唱的曲目，同場並邀請室內樂團樂手擔任伴奏。

演唱會音樂總監及指揮為丁偉晃先生，副指揮及女聲小合唱指揮為Peter Black，鋼琴伴奏為張苡正博士。金禧音樂會細節如下：

時間：2023年9月23日（星期六）下午7時30分

地點：First Congregational Church of Berkeley，2330 Durant Ave，Berkeley（大門入口在Dana街、Durant夾Channing Way）

票價：20元（6歲以下兒童恕不招待）

購票請電：林美利女士：1-510-918-2961。Info@https://dragon-singers.com/。

龍吟合唱團歡迎對唱歌有興趣人士加入成為團員。練唱時間為每周五下午7時半至9時半在東灣艾爾賽利度（El Cerrito）文武學院內，用英語及國語進行，不懂華文或華語人士也可參加合唱團。地址為：10124 San Pablo Ave, El Cerrito, CA 94530，鄰近El Cerrito Plaza地鐵站 ，交通十分方便。歡迎轉介親友參加。