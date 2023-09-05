山火肆虐 陳詩敏提案改善消防安全

舊金山第一區市議員陳詩敏將提出一系列有關改善全市消防安全和備災狀況的立法。 （記者劉先進╱攝影）

因為預警系統失敗，夏威夷茂宜島 毀滅性的山火 造成極大損失。舊金山 第一區市議員陳詩敏將提出一系列立法，旨在改善全市的消防安全和備災狀況。

陳詩敏說，金山可以從茂宜島毀滅性的火災及準備工作和緊急預警系統的失敗中學到很多。包括列治文區在內的西區，特別容易受到海嘯等自然災害的影響。此外，最近發生的公寓火災提醒大家須做得更好，以確保未雨綢繆，充分應對緊急情況，尤其在金山受州政府委託建造更密集的住房時。

陳詩敏已要求市府律師辦公室起草法令，以修訂「舊金山消防法規」，改進自動噴水滅火系統的檢查程式，要求進行許可證備案，以進行為期5年的檢查；加強消防安全預防，要求為自動噴水滅火系統檢查提供額外的培訓和許可；強制規定新的附屬住宅單元必須安裝自動噴水滅火系統；以及要求從公共道路到分隔地段至少有五呎的消防安全通道。這些變化將改善消防安全，提高消防部門的滅火能力。

陳詩敏還將向應急管理部提交一份調查函，要求其提供詳細的計畫和時間表，並立即在全市範圍內恢復舊金山緊急警報器的升級和緊急疏散計畫。緊急警報器於 2019 年關閉，進行安全升級，計畫於 2021 年恢復。她自 2021年上任以來，一直呼籲優先恢復警報器，但四年後的今天，警報器仍保持沉默。調查信將跟蹤恢復進度，並要求應急管理部對升級進度時間表負責。

在6月1日的政府審計和監督委員會會議上，金山民事大陪審團關於緊急消防水系統的報告顯示，建立該系統的計畫不再為列治文區等提供資金。為進一步加強全市的應急響應，陳詩敏將就緊急消防水系統的實施舉行公聽會。通過此次公聽會，她將要求實施 2021 年發布的原計畫，其中包括為列治文區提供資金。

陳詩敏辦公室表示，這套立法將為創造一個更安全、更準備就緒的舊金山。