2女非法進口熱帶水果 恐遭控重罪

兩名聖荷西女子涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

兩名聖荷西 女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果還感染了果蠅。

聖他克拉拉縣地檢處指出，42歲的Hanh Hong Huynh和36歲的Thanh Tuyen Huynh ，被指控密謀進口和銷售水果，違反聯邦和加州農業法。據悉，二人並不關聯，但她們的罪行都發生在2022年，當時被告安排從越南運來水果，故意將其貼上乾魚、咖啡 或茶的標籤以逃避檢查。

2022年5月，當地官員要求Thanh Tuyen Huynh停止非法銷售蘭撒（Langsat）等熱帶水果。儘管如此，她仍然繼續在社交媒體上做廣告並繼續銷售。地檢處指出，一些被查獲的水果被發現嚴重感染了原產於東南亞 的破壞性果蠅的幼蟲。

同樣是2022年5月，Hanh Hong Huynh派一名親戚到阿拉米達縣的一家貨運機構取200磅的langsat。該包裹寄往她位於聖荷西東部的公司特雷西禮品店，並貼上乾魚、咖啡和茶的標籤。

聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）說：「這是嚴重且魯莽的行為。如果果蠅蔓延，會毀掉農作物。這個縣的農場和每個人的食品價格都受到威脅。」

根據當局規定，進口農產品必須接受農業部門的檢查，以確保其不攜帶果蠅等外來入侵害蟲。