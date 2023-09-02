打擊非法街頭飆車 聖荷西市長擬攜手社群媒體

聖荷西市希望與社交媒體公司合作，凍結或封禁發布有關當地街頭飆車內容的帳戶，以遏制日益嚴重的街頭飆車問題對社區的影響。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 市府希望與社群媒體 公司合作，取締或封禁發布有關當地街頭飆車（Sideshow）內容的帳戶，以遏制日益嚴重的街頭飆車問題對社區的影響。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）與警察局（SJPD）局長馬塔（Anthony Mata）8月31日共同舉行記者會公布了這項新方法。

馬漢表示：「在創建一個更安全的城市方面，我們所有人都可以發揮作用，我們要求社群媒體與我們一起制止這些非法且常危及生命的活動。」他補充說：「透過與這些公司合作，我們可明確地傳達出強烈的訊息，即我們不會容忍街頭飆車，無論是在聖荷西，還是在社群媒體上。」

街頭飆車誕生於20世紀80年代的灣區 ，司機們聚集在空地或公共十字路口展示汽車並表演原地飄移轉圈（Donut）等特技。

近年來，每次的街頭飆車已從幾十輛車增加到數百輛車。馬塔指出，由於社群媒體推波助瀾，這種行為變得更加危險和流行。「過去他們可能使用傳單，顯然社群媒體是一種更簡單的溝通方式，邀請數百人參加此類活動。」

聖荷西市2019年將觀看街頭飆車定為非法，並在兩年後宣布推廣此類活動為非法，但這並沒有完全遏制問題。馬漢市長辦公室指出，這些集會不斷出現觀看者受傷或死亡，以及向警察開槍的情況，警方經常從這些集會中起獲毒品和非法槍枝。

馬漢表示，出於這些原因，社群媒體平台需要成為解決方案的一部分。「街頭飆車的發起者和愛好者經常利用社群媒體來推廣他們的活動，而且透過發布此類內容獲得大量粉絲，」他說，「而且內容愈離譜，吸引的人就愈多。」

馬漢的提議包括，對發布街頭飆車內容的初犯者凍結30天，屢犯者被永久禁號。馬漢和警方定於本月與Meta、Snapchat和TikTok的代表會面，討論遏制各個平台上的街頭飆車內容的策略。尚不清楚社交媒體平台是否會同意這些條款。