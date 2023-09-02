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CDC官員：新版新冠疫苗 預計9月中上市

記者趙健／綜合報導
洛杉磯縣近期因感染新冠肺炎的入院人數呈上升趨勢。（洛杉磯縣公共衛生局）
洛杉磯縣近期因感染新冠肺炎的入院人數呈上升趨勢。（洛杉磯縣公共衛生局）

針對新冠變種XBB病毒株的新版疫苗預計於9月中旬上市，聯邦疾病防治中心（CDC）主任柯恩（Dr. Mandy Cohen）日前透過社群解答新版疫苗相關疑問，並給出相關建議。

新冠感染病例今夏持續增加，不少民眾擔心疫情可能捲土重來。對此，柯恩表示，雖然近期新冠感染率不斷上升，每周有近1萬名感染者入院，但相比去年8月的4萬人，這一數字已下降75%。因此，儘管近期新冠感染人數持續增加，但情況已較去年大為好轉，加上如今更先進的檢測設備、更強效的疫苗和治療方法，疫情的發展仍在可控範圍。

不過，柯恩表示，對從未接種過疫苗且尚未被感染的人群來說，新冠病毒依然非常危險。此外，年齡和健康狀況，也直接決定病毒對個人健康的影響力，在所有因感染新冠入院的病患中，約70%為65歲或以上的年長者，相比一般人群，他們更需要接種最新版的疫苗。

柯恩指出，雖然人們對新冠病毒的免疫力比疫情剛開始時更強，但隨著時間推移，疫苗提供的抗體保護力度不斷減弱；與此同時，新冠病毒也一直在發生變化，變異株持續出現，這也是民眾需要接種最新版疫苗的原因。

柯恩表示，新版疫苗預計9月中旬推出，在此之前需經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，再由CDC決定是否向公眾發出接種建議。雖然距離新版疫苗上市的時間只有兩周多的時間，但她仍然建議之前未接種過新冠疫苗的民眾，先接種現有的疫苗。柯恩還提到，新版疫苗和流感疫苗並不衝突，民眾可以同時接種。

流感疫苗 疫情 聯邦疾病防治中心

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