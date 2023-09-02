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少數族裔傳媒：好萊塢多元化 任重道遠

記者徐蓓蓓／灣區報導
陳麥可是洛杉磯加大社會學博士生，也是「進步好萊塢」項目的研究員，和「好萊塢多元化報告」的共同作者。（EMS提供）
陳麥可是洛杉磯加大社會學博士生，也是「進步好萊塢」項目的研究員，和「好萊塢多元化報告」的共同作者。（EMS提供）

好萊塢電影和整個娛樂產業中對各種族裔的表現方式對社會影響深遠。族裔的故事是怎樣被敘述的，多元的社會是怎樣被表現的，對於族群的生存而言至關重要。

研究表明，影視作品中對族裔的表現在緩慢進步。但少數族裔在大多數影視表演、寫作、導演和製作中的占比與他們在人口結構中的占比依然有差距，與觀眾欣賞習慣也有差距。

日前舉行的少數族裔傳媒(EMS)線上會議指出，研究數據顯示，缺乏多元化是好萊塢的一個根深柢固的問題，雖然現在的多元化程度肉眼可見地提高了。但要達到真實反應族群現狀依然任重道遠。而另一發現是，多元化可以賣座。越是能真實反應美國社會多元化現實的電影，越賣座。並且在媒體觀眾的增長中，少數族裔占據了大多數的分額。所以說觀眾對多元化的影視作品的需求是迫切的。

陳麥可（Michael Tran是）洛杉磯加大社會學博士生，也是「進步好萊塢」項目的研究員，和「好萊塢多元化報告」的共同作者。

對於「我們有在敘述自己的故事嗎？」這一問題，花費了過去10年左右的時間來研究這個問題的陳麥可，回答是否定的。具體說來，雖然在很多條線上都有歷史性的突破，包括打破了很多好萊塢對根柢固的做法， 進步依然是相對的。

陳麥可參與編寫的「好萊塢多元化報告」一年兩期，研究種族、性別多元化和好萊塢的底線。目前已經完成大約10期報告，研究了超過了連續11年的數據。主要研究數據來自於每年200部收入最高的英語電影，包括上映和在線播放的；所有電視廣播節目；還包括演員，導演，作家和節目製作人。研究還會把多元化和行業經濟聯繫起來，所以票房，尼爾森數據統計，觀眾評分，社交媒體風評也在研究之列。同時關注哪一類媒體與觀眾的連結最強，利潤最高。

報告指出，多元化是電影業的未來和利益所在，對重視票房的好萊塢來說，這一點甚至超越了道德和文化的重要性。但是陳麥可表示，進步是相對的，而且並不穩定。

首先行業積習積重難返。不過可喜的是電視業的轉向比電影要快很多，因為電視的製作周期相對電影要短很多。而且目前正是電視業的黃金時代，尤其是在線播放平台增長很快，所以少數族裔和女性獲得了比過去多很多的機會。

然而肉眼可見的是鏡頭下的多元化，一旦來到幕後的決策層，多元化就變得困難重重了。

與此同時，今年3月發布的一起報告顯示，女性導演獲得了相對更多機會，但和白人男性相比得到的預算卻相對較低。少數族裔男性導演的相比白人男性導演，獲得的機會較少，但是預算更高。

總而言之，規則更公平了，但還遠遠沒有達到理想狀態。隨著在線播放平台的興起，人工智能的普遍運用，勞資糾紛的影響，不確定的因素還有很多。而不確定性往往會帶來倒退。所以要保持目前多元化進步的趨勢，依然任重道遠。

好萊塢 預算 洛杉磯加大

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