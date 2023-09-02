少數族裔傳媒：好萊塢多元化 任重道遠

陳麥可是洛杉磯加大社會學博士生，也是「進步好萊塢」項目的研究員，和「好萊塢多元化報告」的共同作者。（EMS提供）

好萊塢 電影和整個娛樂產業中對各種族裔的表現方式對社會影響深遠。族裔的故事是怎樣被敘述的，多元的社會是怎樣被表現的，對於族群的生存而言至關重要。

研究表明，影視作品中對族裔的表現在緩慢進步。但少數族裔在大多數影視表演、寫作、導演和製作中的占比與他們在人口結構中的占比依然有差距，與觀眾欣賞習慣也有差距。

日前舉行的少數族裔傳媒(EMS)線上會議指出，研究數據顯示，缺乏多元化是好萊塢的一個根深柢固的問題，雖然現在的多元化程度肉眼可見地提高了。但要達到真實反應族群現狀依然任重道遠。而另一發現是，多元化可以賣座。越是能真實反應美國社會多元化現實的電影，越賣座。並且在媒體觀眾的增長中，少數族裔占據了大多數的分額。所以說觀眾對多元化的影視作品的需求是迫切的。

陳麥可（Michael Tran是）洛杉磯加大 社會學博士生，也是「進步好萊塢」項目的研究員，和「好萊塢多元化報告」的共同作者。

對於「我們有在敘述自己的故事嗎？」這一問題，花費了過去10年左右的時間來研究這個問題的陳麥可，回答是否定的。具體說來，雖然在很多條線上都有歷史性的突破，包括打破了很多好萊塢對根柢固的做法， 進步依然是相對的。

陳麥可參與編寫的「好萊塢多元化報告」一年兩期，研究種族、性別多元化和好萊塢的底線。目前已經完成大約10期報告，研究了超過了連續11年的數據。主要研究數據來自於每年200部收入最高的英語電影，包括上映和在線播放的；所有電視廣播節目；還包括演員，導演，作家和節目製作人。研究還會把多元化和行業經濟聯繫起來，所以票房，尼爾森數據統計，觀眾評分，社交媒體風評也在研究之列。同時關注哪一類媒體與觀眾的連結最強，利潤最高。

報告指出，多元化是電影業的未來和利益所在，對重視票房的好萊塢來說，這一點甚至超越了道德和文化的重要性。但是陳麥可表示，進步是相對的，而且並不穩定。

首先行業積習積重難返。不過可喜的是電視業的轉向比電影要快很多，因為電視的製作周期相對電影要短很多。而且目前正是電視業的黃金時代，尤其是在線播放平台增長很快，所以少數族裔和女性獲得了比過去多很多的機會。

然而肉眼可見的是鏡頭下的多元化，一旦來到幕後的決策層，多元化就變得困難重重了。

與此同時，今年3月發布的一起報告顯示，女性導演獲得了相對更多機會，但和白人男性相比得到的預算 卻相對較低。少數族裔男性導演的相比白人男性導演，獲得的機會較少，但是預算更高。

總而言之，規則更公平了，但還遠遠沒有達到理想狀態。隨著在線播放平台的興起，人工智能的普遍運用，勞資糾紛的影響，不確定的因素還有很多。而不確定性往往會帶來倒退。所以要保持目前多元化進步的趨勢，依然任重道遠。