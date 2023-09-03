沙加緬度推援助計畫 助低收入戶圓買屋夢

沙加緬度市府為了幫助購屋者圓夢，透過「CLTRE Keeper 首次購房者計畫」，讓首次購房者有機會實現夢想。（翻攝自KCRA3）

房貸利率居高不下，許多人想買房，但礙於高房貸，遲遲無法下手買房。沙加緬度市府為了幫助購屋者圓夢，透過「CLTRE Keeper首次購房者計畫」，讓首次購房者有機會實現夢想。這項計畫將幫助25名申請人獲得1萬5000元的住房貸款 ，可以當作房屋首付款，這筆貸款之後可以完全免除，申請人另外還可以收到1500元用於支付任何信用債務或成交費用等雜項。

沙加緬度市府財務賦權經理威廉姆森（Amy Williamson）表示，推出此援助計畫，目的是關注沙加緬度收入較低的家庭也能購屋，符合計畫資格的個人和家庭條件如下：

1.居住在郵政編碼95817、95820、95824和95828共四個地區。

2.年總收入等於或低於當地收入中位數的80%。

3.住在購買的房子10年即可完全免除貸款。

CLTRE計畫總監加納（Ashley Garner）表示，她們已經看到該地區已發生了很多大型開發案，房價都遠高於當地人民能負擔的狀況，隨著大型開發案到來，CLTRE計畫的任務是防止該地區的原本居民流離失所，並確保該社區的人們能從社區房產投資 中獲益。

沙加緬度副市長格拉（Eric Guerra）表示，除了協助房帶外，資金還將用於建造200間新的公寓和聯棟別墅，今年將供士德頓（Stockton）百老匯 走廊沿線的社區使用，明年還將額外再建造200間房。

根據KCRA3報導指出，如果申請人獲得批准計畫，這25名申請人將接受為期八星期的財務計畫訓練，確保他們一旦購買了房屋，不會繳不出房貸、無法保留自己房屋。目前已有超過100人申請，但只有25人可以拿到真正的補助，市府表示，對於那些不符合資格的人，市府和該組織將提供一名財務教練，幫助所有申請者走上有房階級的道路。

申請截止日期為9月6日，課程將於9月21日開始。