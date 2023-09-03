沙加緬度蜂報涉歧視 APAPA籲道歉

沙加緬度縣地檢長Thien Ho。（APAPA媒體部提供）

日前，亞太公共事務聯盟（APAPA ）全國管理委員會向「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）編輯委員會發出信函，譴責其使用仇外和反亞裔 含義的用語，並呼籲其道歉。

針對沙加緬度蜂報於2023年8月17日發表題為「誰選舉沙加緬度檢察官Thien Ho，為無家可歸者執法的最高獨裁者」的文章用語，APAPA譴責其使用 「最高獨裁者」的用詞。因為這是一個對某些亞裔領導人帶有負面含義的用語。

APAPA稱，如果有人在互聯網上搜索「最高獨裁者」一詞，北朝鮮獨裁者金正恩和其他中國共產黨領導人等人物畫面將會出現。 這種隱晦的語言強化了負面的反亞裔的刻板印象，使亞洲領導人和亞洲國家邊緣化。 亞裔美國人太平洋島民 (AAPI) 社區， 經常被描繪成要麽軟弱的「模範少數族裔」，要麽被描繪成冷酷、缺乏社交禮儀和不能與少他人合作的暴君。亞裔不能被攻擊為難以相處的外國人。

據了解，該事件可能與無家可歸者露宿街頭的問題有關，沙加緬度縣地方檢察部門曾給市長的信中提出的許多建議，並要求地方政府在此問題上要優先考慮公共安全問題，以及要規範無家可歸者在受監督的安全地面地點併僅允許夜間露營； 要執行現行法律，特別是公共人行道； 有保障關庇護 所床位的可用性和統計好庇護要求的實時數據； 要對該市用於無住房危機的資金的有效使用進行審計。

APAPA稱，「沙加緬度蜂報」不能忽視併迴避了無家可歸問題的症結所在，而將亞裔民選官員描述成有關「最高獨裁者」的種族言論。這不僅無視一位備受尊敬的地方檢察官，而且還將一個重要問題政治化。亞裔社區對損害已經造成的嚴重關切，公共報紙應該表明中立的立場。媒體不能煽動種族主義 ，「沙加緬度蜂報」應表現出真正的悔悟並公開道歉。（APAPA媒體部供稿）