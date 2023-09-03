我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

沙加緬度樹倒砸到公寓 巨響嚇壞居民

記者江碩涵／沙加緬度報導
8月31日晚間沙加緬度Greenhaven社區內有一棵大樹突然倒塌，砸在公寓上，幸好無人受傷。（翻攝自CBS）
8月31日晚間沙加緬度Greenhaven社區內有一棵大樹突然倒塌，砸在公寓上，幸好無人受傷。（翻攝自CBS）

8月31日晚間，沙加緬度Greenhaven社區內，有一棵大樹突然倒塌，整個砸在公寓上，幸好無人受傷，但當地居民飽受驚嚇。事件發生在8月31日晚上8時左右，位於Riverside Boulevard和Greenhaven Drive交叉口的Waverly Flats公寓居民表示，突然聽到一聲巨響，大家都嚇了一跳，打開門互相討論，才發現大樹居然倒在一戶鄰居家屋頂上，趕緊敲門，幸好該戶人家都沒事。

根據CBS及「沙加緬度蜜蜂報」（The Sacramento Bee）指出，當地鄰居當時都嚇了一跳，因為聲響非常大。一名鄰居接受採訪時表示，他聽到一聲巨響，整個人嚇到彈起來，明顯是有東西掉落，但不知道是什麼，他立刻走出家門口探查情況，發現所有鄰居都出來看了，大家都四處張望，但不知道到底是什麼聲音，他就回家了。

這位民眾指出，過了兩三分鐘後，一名鄰居又來敲他的門，跟他說大樹倒下來了，且整個砸在公寓上，又滾到車庫前面，他們家的車明早可能無法開出去了，他才發現原來是大樹倒下造成的災情。

當地民眾格蘭特（Grant）指出，可能是物業公司的樹木維護工作被忽視了，後面的樹沒有及時被修剪，所以樹枝因為過重過垂，而讓整棵樹倒他，幸好沒有傷到玩耍的孩子，也幸好無人受傷，但要等人清運這些樹枝，恐怕要好幾天。9月1日上午8時前，樹木工作人員在下雨前趕緊到場，清理掉倒下的橡樹。

當地民眾呼籲社區居民，務必要重視大樹定時修剪的問題，幸好這次大樹倒下沒砸到人，不然後果不堪設想。

Boulevard

上一則

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

下一則

卡車司機專題／關逾：歧視仍在 協會扮服務平台

延伸閱讀

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
周末好去處／嘻哈音樂歷史展

周末好去處／嘻哈音樂歷史展
沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准

沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准
費城35高中生 獲全額獎學金修大學護理課

費城35高中生 獲全額獎學金修大學護理課
費城35名高中生 獲全額獎學金修讀護理課

費城35名高中生 獲全額獎學金修讀護理課

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮