沙加緬度樹倒砸到公寓 巨響嚇壞居民

8月31日晚間沙加緬度Greenhaven社區內有一棵大樹突然倒塌，砸在公寓上，幸好無人受傷。（翻攝自CBS）

8月31日晚間，沙加緬度Greenhaven社區內，有一棵大樹突然倒塌，整個砸在公寓上，幸好無人受傷，但當地居民飽受驚嚇。事件發生在8月31日晚上8時左右，位於Riverside Boulevard 和Greenhaven Drive交叉口的Waverly Flats公寓居民表示，突然聽到一聲巨響，大家都嚇了一跳，打開門互相討論，才發現大樹居然倒在一戶鄰居家屋頂上，趕緊敲門，幸好該戶人家都沒事。

根據CBS及「沙加緬度蜜蜂報」（The Sacramento Bee）指出，當地鄰居當時都嚇了一跳，因為聲響非常大。一名鄰居接受採訪時表示，他聽到一聲巨響，整個人嚇到彈起來，明顯是有東西掉落，但不知道是什麼，他立刻走出家門口探查情況，發現所有鄰居都出來看了，大家都四處張望，但不知道到底是什麼聲音，他就回家了。

這位民眾指出，過了兩三分鐘後，一名鄰居又來敲他的門，跟他說大樹倒下來了，且整個砸在公寓上，又滾到車庫前面，他們家的車明早可能無法開出去了，他才發現原來是大樹倒下造成的災情。

當地民眾格蘭特（Grant）指出，可能是物業公司的樹木維護工作被忽視了，後面的樹沒有及時被修剪，所以樹枝因為過重過垂，而讓整棵樹倒他，幸好沒有傷到玩耍的孩子，也幸好無人受傷，但要等人清運這些樹枝，恐怕要好幾天。9月1日上午8時前，樹木工作人員在下雨前趕緊到場，清理掉倒下的橡樹。

當地民眾呼籲社區居民，務必要重視大樹定時修剪的問題，幸好這次大樹倒下沒砸到人，不然後果不堪設想。