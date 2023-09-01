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入室盜竊還朝警方開槍 金山39歲男被拘

記者劉先進／舊金山報導
警方繳獲了嫌犯的槍械。（受訪者供圖）
警方繳獲了嫌犯的槍械。（受訪者供圖）

舊金山警方本周表示，39歲的嫌犯奇瑞奇（Joe Chierici）入室盜竊時，警方接報趕來攔截，他逃跑中向警方開火，所幸沒人受傷。他最後躲在一輛車下。一開始危機談判小組試圖與他接觸，但他拒絕投降。經過反覆協商後，他與警方展開自首談判，最終被拘留。警方繳獲一枝步槍和一枝手槍，所幸事件沒有升級惡化。

8月27日清晨5時35分左右，金山警局接到報警說，布蘭南街 （Brannan St）800街區有人持槍行兇。警員趕緊到達現場處理，發現39歲的男子奇瑞奇。當警員試圖攔截時，奇瑞奇徒步逃跑，並向警員開槍。沒有警員或旁觀者被槍彈擊中。多名警員趕到現場，在該地區周圍設立了警戒線，並發現疑犯藏在一輛車下，似乎持有槍枝。

警局戰術小組和人質/危機談判小組趕到現場，試圖與奇瑞奇接觸，但他拒絕服從投降命令。在警局專家小組、戰術小組和人質/危機談判小組的協調努力下，警官成功地說服了奇瑞奇，將其拘留，事件並未升級。警官還繳獲了嫌犯在事件中使用的一枝步槍和一枝手槍。

奇瑞奇被送往縣監獄，他因一系列指控而被收監，其中包括兩項持槍襲警罪，兩項暴力拒捕罪、入室盜竊罪，以及保釋期間犯下重罪等。

警局表示，此案仍在調查中。任何知情者請致電415-575-4444聯繫，或發送短信至TIP411，並在短信中以SFPD開頭。舉報者可以保持匿名。

警方繳獲了嫌犯的槍械。（受訪者供圖）
警方繳獲了嫌犯的槍械。（受訪者供圖）

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