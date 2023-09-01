中原大學北加校友 疫後首開年會

張光正展示今年1月10日聯合報的一則半版報導，其標題為「中原大學新生註冊率100% 連續5年全國第一」。（記者葛歆睿╱攝影）

中原大學北加州 校友會於日前在南灣僑教中心舉辦新冠肺炎疫情 以來首次校友年會。中原董事長張光正、副校長洪頴怡、校友服務及發展處處長王明誠台灣趕來，與近300名中原大學校友齊聚一堂，其中包括30多名來自南加州、達拉斯、休斯頓、芝加哥、華盛頓DC、紐約等地的校友會長及校友。舊金山經文處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心莊雅淑出席並致詞祝賀。

朱永昌表示，中原大學校友人才濟濟，在本地的校友會亦是活躍社團，積極參與社區各項活動。感謝中原大學北加 州校友會長期以來對經文處工作的支持與協助。

莊雅淑表示，中原大學校友在疫情後重聚，藉由年會平台凝聚力量。她指出，中原大學北加州校友會是僑社的中堅力量，並代表僑委會和僑教中心向中原校友致上最高敬意和謝意。

張光正在展示了今年1月10日聯合報的一則半版報導，其標題為「中原大學新生註冊率100% 連續5年全國第一」，且該排名「包括公私立大學」。

張光正說，在台灣少子化趨勢和競爭激烈的環境中，中原大學能有如此成績，得益於自1955年創立時確立的「全人教育」建校精神從未改變，所培養出的中原大學校友之優秀，就業薪酬水平之高，吸引新一代年輕中原人。

北加州中原大學校友會會長奚藻勳表示，上一次年會是2019年舉辦的。因為疫情停辦了四年，也因為疫情的原因，校友們失聯了很久。今年特別安排「狀元樓」專程外燴晚宴，為校友及賓客烹調精緻的酒席菜。希望利用這樣的活動，把校友聚集在一起，繼續跟母校有很好的聯繫。