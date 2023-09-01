中原大學北加校友 疫後首開年會
中原大學北加州校友會於日前在南灣僑教中心舉辦新冠肺炎疫情以來首次校友年會。中原董事長張光正、副校長洪頴怡、校友服務及發展處處長王明誠台灣趕來，與近300名中原大學校友齊聚一堂，其中包括30多名來自南加州、達拉斯、休斯頓、芝加哥、華盛頓DC、紐約等地的校友會長及校友。舊金山經文處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心莊雅淑出席並致詞祝賀。
朱永昌表示，中原大學校友人才濟濟，在本地的校友會亦是活躍社團，積極參與社區各項活動。感謝中原大學北加州校友會長期以來對經文處工作的支持與協助。
莊雅淑表示，中原大學校友在疫情後重聚，藉由年會平台凝聚力量。她指出，中原大學北加州校友會是僑社的中堅力量，並代表僑委會和僑教中心向中原校友致上最高敬意和謝意。
張光正在展示了今年1月10日聯合報的一則半版報導，其標題為「中原大學新生註冊率100% 連續5年全國第一」，且該排名「包括公私立大學」。
張光正說，在台灣少子化趨勢和競爭激烈的環境中，中原大學能有如此成績，得益於自1955年創立時確立的「全人教育」建校精神從未改變，所培養出的中原大學校友之優秀，就業薪酬水平之高，吸引新一代年輕中原人。
北加州中原大學校友會會長奚藻勳表示，上一次年會是2019年舉辦的。因為疫情停辦了四年，也因為疫情的原因，校友們失聯了很久。今年特別安排「狀元樓」專程外燴晚宴，為校友及賓客烹調精緻的酒席菜。希望利用這樣的活動，把校友聚集在一起，繼續跟母校有很好的聯繫。
年會由王榮玫、方治欽主持。中原校友組成的愛久久樂團，灣區著名演唱歌手劉麗平、校友高壽山、校友夫人葛光愛、林貴香帶領的排舞協會，獻上歌唱、古箏、吉他、舞蹈等表演節目。摸彩環節壓軸登場，向幸運校友們送出多個百元紅包。
上一則
「小鎮做題家」應得到更多關注
下一則
FB留言