華語口說爭霸賽9月再賽

2023年全球華語口說爭霸賽，第二次初賽報名開跑。（主辦單位提供）

僑務委員會為鼓勵全球海外僑校及臺灣華語文學習中心學生持續精進華語口說能力，提升學 習華語熱忱，舉辦「2023年全球華語口說爭霸賽」，讓世界各地的參賽者透過智慧科技，跨越時間與空間的限制，在雲端 相互切磋。第一場初賽已於6月底告一段落，共有上千名華語口說高手參賽；第二場初賽9月即將開跑，是進入決賽的最後機會。

僑委員會表示，比賽分為僑校學生基礎組、僑校學生進階組及台灣華語文學習中心組等三組，凡是就讀於僑委會立案、備查僑校的在學學生，或台灣華語文學習中心的學生均可參加。僑校學生基礎組的參賽年齡為6至12歲，僑校學生進階組的年齡為13至18歲，台灣華語文學習中心組則不限年齡均可參賽。

比賽內容取自本會「學華語向前走」及「來！學華語」等2項教材，分為「跟讀」及「朗讀」2種競賽項目，採個人積分賽，參賽者可於比賽期間內不限次數上線參賽，比賽系統將自動採計參賽者最佳成績進行排名；初賽成績排序前200名之參賽者得申請核發數位參賽證書，完成任一場初賽並取得成績之參賽者即可進入11月的決賽。

比賽相關資訊請參閱全球華文網「僑校學生比賽專區」，網址為https://pse.is/4vxzcs，及「TCML學生比賽專區」，網址為https://pse.is/4w6nze，歡迎僑校及台灣華語文學習中心學生踴躍參加。