庫市台中友誼交流 木琴演奏擔綱

15位灣區年輕木琴音樂家分別參與演奏會，由Jonathan Yuen和David Hsieh帶來雙人木琴。（記者孫愛薇╱攝影）

庫比蒂諾市（Cupertino）與台灣台中市於2016年締結為友誼城市，兩市有許多活動上的交流。「庫市台中友誼城市協會」日昨在庫比蒂諾市社區中心舉辦木琴演奏會，由優視青少年室內樂團（UChanneltv Chamber Music）與陳靜平老師音樂工作室合作籌備，邀請木琴名家史陶特（Gordon Stout）以及15位灣區年輕音樂家前來演奏。活動當天也為「庫市台中友誼城市協會」募集籌款。

史陶特穿著輕便的漢衫參與演奏會。他說：「在這個世界上，我最喜歡的地方就是台灣！」多次到台灣旅行的他，毫不掩飾自己對於台灣的熱愛，並稱讚台灣孩子們驚人的了不起。

演奏會現場，史陶特帶來三首自己創作的樂曲。他在經過一段痛失許多好友的人生階段後，以快樂愉悅的曲調譜出「Etude in A Major(Happy!)」化解悲痛。在知道烏克蘭 戰爭中發生的慘況後，史陶特譜出Prayer for Ukraine 2022（為烏克蘭祈禱），用音樂為所有在戰爭中的傷痛祈禱。

庫市台中友誼城市協會會長胡威妮感謝所有前來參與的來賓。她表示，庫市台中友誼城市協會成立已經有近十年的歷史，致力於推廣這兩個城市的教育 、文化、藝術及商業的交流。

之前由於疫情 關係，活動只能線上舉辦。這次是疫情後首次的實體活動。胡威妮說：「由Gordon大師親自上場示範木琴的表演，是非常好的機會，使年輕的音樂者可以有機會和大師學習，提升他們的音樂實力。同時鄉親們也有機會可以一飽耳福！」

這次表演的學生都隸屬於優視青少年室內樂團，並由木琴組的學員出來演奏。帶領學生演奏的陳靜平老師說：「庫市台中友誼城市協會在疫情期間，協助台灣與庫市的小朋友建立合作關係。雖然在疫情期間無法實體演出，但透過協會的協助，讓學員有許多線上演出的機會，也由募款的機會回饋給社會。」

庫比蒂諾市長魏虹（Hung Wei）到場聆聽演奏會。她說：「庫比蒂諾市非常幸運，與台中有這樣文化與教育的交流機會，感謝大家將音樂天賦與生活的音樂家帶來庫比蒂諾市。」