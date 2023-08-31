我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

庫市台中友誼交流 木琴演奏擔綱

記者孫愛薇／南灣報導
15位灣區年輕木琴音樂家分別參與演奏會，由Jonathan Yuen和David Hsieh帶來雙人木琴。（記者孫愛薇╱攝影）
15位灣區年輕木琴音樂家分別參與演奏會，由Jonathan Yuen和David Hsieh帶來雙人木琴。（記者孫愛薇╱攝影）

庫比蒂諾市（Cupertino）與台灣台中市於2016年締結為友誼城市，兩市有許多活動上的交流。「庫市台中友誼城市協會」日昨在庫比蒂諾市社區中心舉辦木琴演奏會，由優視青少年室內樂團（UChanneltv Chamber Music）與陳靜平老師音樂工作室合作籌備，邀請木琴名家史陶特（Gordon Stout）以及15位灣區年輕音樂家前來演奏。活動當天也為「庫市台中友誼城市協會」募集籌款。

史陶特穿著輕便的漢衫參與演奏會。他說：「在這個世界上，我最喜歡的地方就是台灣！」多次到台灣旅行的他，毫不掩飾自己對於台灣的熱愛，並稱讚台灣孩子們驚人的了不起。

演奏會現場，史陶特帶來三首自己創作的樂曲。他在經過一段痛失許多好友的人生階段後，以快樂愉悅的曲調譜出「Etude in A Major(Happy!)」化解悲痛。在知道烏克蘭戰爭中發生的慘況後，史陶特譜出Prayer for Ukraine 2022（為烏克蘭祈禱），用音樂為所有在戰爭中的傷痛祈禱。

庫市台中友誼城市協會會長胡威妮感謝所有前來參與的來賓。她表示，庫市台中友誼城市協會成立已經有近十年的歷史，致力於推廣這兩個城市的教育、文化、藝術及商業的交流。

之前由於疫情關係，活動只能線上舉辦。這次是疫情後首次的實體活動。胡威妮說：「由Gordon大師親自上場示範木琴的表演，是非常好的機會，使年輕的音樂者可以有機會和大師學習，提升他們的音樂實力。同時鄉親們也有機會可以一飽耳福！」

這次表演的學生都隸屬於優視青少年室內樂團，並由木琴組的學員出來演奏。帶領學生演奏的陳靜平老師說：「庫市台中友誼城市協會在疫情期間，協助台灣與庫市的小朋友建立合作關係。雖然在疫情期間無法實體演出，但透過協會的協助，讓學員有許多線上演出的機會，也由募款的機會回饋給社會。」

庫比蒂諾市長魏虹（Hung Wei）到場聆聽演奏會。她說：「庫比蒂諾市非常幸運，與台中有這樣文化與教育的交流機會，感謝大家將音樂天賦與生活的音樂家帶來庫比蒂諾市。」

木琴演奏會獲得觀眾熱烈掌聲，活動總計吸引觀眾近百人前來欣賞。

史陶特帶來自己創作的樂曲，分別以人生的經歷和為烏克蘭戰爭祈禱為創作來源。（記者孫...
史陶特帶來自己創作的樂曲，分別以人生的經歷和為烏克蘭戰爭祈禱為創作來源。（記者孫愛薇╱攝影）
庫比蒂諾市長魏虹（左二）、庫市台中友誼城市協會會長胡威妮（左一）與前來演奏會的所...
庫比蒂諾市長魏虹（左二）、庫市台中友誼城市協會會長胡威妮（左一）與前來演奏會的所有音樂家接受獻花。（記者孫愛薇╱攝影）

疫情 教育 烏克蘭

上一則

零雜質、零氣泡 極致冰塊DIY 還可做內含蔬果裝飾品

下一則

公交預算危機 不能拿開車族開刀

延伸閱讀

庫市台中友誼城市活動 木琴演奏會琴聲飄揚

庫市台中友誼城市活動 木琴演奏會琴聲飄揚
紐約大都會台灣日登場 樂天女孩成熱力嬌點

紐約大都會台灣日登場 樂天女孩成熱力嬌點
「德慧新聲」音樂會 小演奏家表現亮眼

「德慧新聲」音樂會 小演奏家表現亮眼
鋼琴家劉詩昆 獲亞洲最傑出藝人終身成就獎

鋼琴家劉詩昆 獲亞洲最傑出藝人終身成就獎
浪漫避暑 南加燭光音樂會巡演 票價最低30元

浪漫避暑 南加燭光音樂會巡演 票價最低30元

熱門新聞

Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
新冠疫情以來，逃離灣區逐漸成為日常話題。(Getty Images)

搬離灣區 不少人選擇南加落腳

2023-08-29 15:05
屋崙碼頭船隻近幾周來頻頻傳出遭到盜竊，居民和船主形容竊賊為「海盜」。（Getty Images）

無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法

2023-08-29 16:08
根據舊金山市府公布的數據，舊金山加班費領得最多的前三名公務員，都是縣警局警員。（Getty Images）

金山副警長6年加班費達220萬元 平均每周工作95小時

2023-08-24 02:18

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出