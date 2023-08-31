迦陵合唱團受邀史大紀念教堂開唱

迦陵合唱團去年10月成立，此次史丹福教堂開唱是首場公開演出，以「Silence My Soul」、「Past Life Melodies」, 「Chant of the Sixth Patriarch」及「三寶歌」4首歌曲簡敘佛法因緣。（記者葛歆睿╱攝影）

由見護法師帶領、姜靜芬指揮的迦陵合唱團（Kalavinka Choir），日前受邀參加史丹福大學 紀念教堂 （Stanford Memorial Church）牧師Rev. Dr. Sakena Young-Scaggs主辦的「2023夏季聲樂系列」（Summer Sacred Music Serie）演出。

活動於27日早上11時開始，見護法師和Young-Scaggs牧師輪流講經佈道，中間穿插合唱團演唱。見護法師身披袈裟，站在十字架前，以神秀禪師及六祖慧能的詩偈簡短介紹禪宗精要。

見護法師向本報透露，雖然第一次在史大紀念教堂講佛法，但之前做過很多跨宗教活動，與基督教、天主教、猶太 教、印度 教進行教理交流，或是一起辦法會活動。法師表示，他相信宗教之間有很多不同認知，但也有很多相同之處。應彼此尊重不同之處，並運用相同之處，一起合作、努力，讓世界更加和諧，為生活帶來更多美好。

見護法師表示，很欣賞優美的天主教聖歌，並認為歌唱是能夠觸動人心的力量，因此鼓勵般若法航弟子組成迦陵合唱團，以合唱音樂修習、傳播佛法。

姜靜芬在受訪時說，十分佩服史丹福在百年前建這座教堂時就想到服務各種文化、各種宗教，「所以我們今天才有機會在這裡合唱歌曲。」

迦陵合唱團去年10月成立，這次是首場公開演出，以「Silence My Soul」、「Past Life Melodies」, 「Chant of the Sixth Patriarch」及「三寶歌」4首歌曲簡敘佛法因緣。