迦陵合唱團受邀史大紀念教堂開唱

由見護法師帶領、姜靜芬指揮的迦陵合唱團(Kalavinka Choir),日前受邀參加史丹福大學 紀念教堂 (Stanford Memorial Church)牧師Rev. Dr. Sakena Young-Scaggs主辦的「2023夏季聲樂系列」(Summer Sacred Music Serie)演出。

活動於27日早上11時開始,見護法師和Young-Scaggs牧師輪流講經佈道,中間穿插合唱團演唱。見護法師身披袈裟,站在十字架前,以神秀禪師及六祖慧能的詩偈簡短介紹禪宗精要。

見護法師向本報透露,雖然第一次在史大紀念教堂講佛法,但之前做過很多跨宗教活動,與基督教、天主教、猶太 教、印度 教進行教理交流,或是一起辦法會活動。法師表示,他相信宗教之間有很多不同認知,但也有很多相同之處。應彼此尊重不同之處,並運用相同之處,一起合作、努力,讓世界更加和諧,為生活帶來更多美好。

見護法師表示,很欣賞優美的天主教聖歌,並認為歌唱是能夠觸動人心的力量,因此鼓勵般若法航弟子組成迦陵合唱團,以合唱音樂修習、傳播佛法。

姜靜芬在受訪時說,十分佩服史丹福在百年前建這座教堂時就想到服務各種文化、各種宗教,「所以我們今天才有機會在這裡合唱歌曲。」

迦陵合唱團去年10月成立,這次是首場公開演出,以「Silence My Soul」、「Past Life Melodies」, 「Chant of the Sixth Patriarch」及「三寶歌」4首歌曲簡敘佛法因緣。