預警應對酷熱天氣 EMS線上研討

專家指出加州酷熱天氣需要積極應對。（EMS會議截屏）

少數族裔媒體服務（EMS）29日舉行在線討論會，預警極端酷熱天氣。與會者討論了加州 政府在幫助弱勢群體應對酷熱天氣方面採取的措施，即為什麼近一半酷熱導致的死亡都發生在室內，以及如何幫助學校應對極端天氣和要求增設納涼中心等議題。

州長辦公室計畫和研究部門酷熱和社區抗災能力項目經理凱伊 （Braden Kay) 說 ：「亞歷桑納的現在就是加州的未來。極端酷熱是全加州58個縣都要面對的問題。」他指出，加州是第一個投入資金有效應對極端天氣的州。「但是我們眼下面臨的酷暑，並不是我們祖母那一代面臨的那種熱浪。我們的身體還不知道該如何應對這一挑戰。」然而，「這是我們未來數十年都不得不面對的問題。」

他說：「不只是一年中最熱的那幾天。大多數暑熱相關的疾病可能發生在任何超過華氏90度的時候。而夜間的高溫 有可能比白天的更致命。」現在往往3月開始就出現高溫天，然後一直能持續到10月，「加州的有些地方現在就像是沙烏地阿拉伯的首都利雅德那麼熱」。

Comite Civico del Valle公司項目經理巴哈拉娜 (Esther Bejarano)， 分享了她最近踏進一輛溫度高達130華氏度卡車的經歷。「現在比以往任何時候都熱。我們的孩子在沒有陰涼的地方玩耍。學校需要採取一些措施。」

Comite Civico del Valle公司是帝王谷 （Imperial Valley) 一家對社區進行應對酷熱教育 的小型非營利機構。

「非裔、拉丁裔和土著居民因為缺少納涼資源而更容易患上酷熱導致的疾病」，凱瑟醫院 Panorama City醫療中心家庭醫師洪慕斯（Sharon Okonkwo-Holmes) 說： 「出汗是身體自我降溫的方式。但是我們需要把汗擦乾淨。」過熱使得血液循環不暢，導致熱衰竭，癲癇發作和其他疾病，特別是對長者而言。

下肢腫脹和心跳加速都是中暑的典型症狀。她強調，要注意補水，最少要兩升，洗冷水澡也有用。如果感覺頭暈，千萬不要躺倒。對於在室外無遮蓋工作8小時的農場工人，需要至少8瓶水來保證不脫水。

「華森維爾濕地守護組織」代表皮爾奇 （Jonathan Pilch) 說， 華森維爾（Watsonville ）市需要30-40%的樹蔭，但實際只有區區9%。 「小孩子在滾燙的瀝青路上跑來跑去，」他強調學校綠化的重要性，「好的空氣質量，美景和幸福生活都需要綠化」。

皮爾奇說，果樹可以提供很好的樹蔭。濕地組織通過每月一次的活動已經在華森維爾全市分發了超過1200棵果樹苗。