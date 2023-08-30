預警應對酷熱天氣 EMS線上研討
少數族裔媒體服務（EMS）29日舉行在線討論會，預警極端酷熱天氣。與會者討論了加州政府在幫助弱勢群體應對酷熱天氣方面採取的措施，即為什麼近一半酷熱導致的死亡都發生在室內，以及如何幫助學校應對極端天氣和要求增設納涼中心等議題。
州長辦公室計畫和研究部門酷熱和社區抗災能力項目經理凱伊 （Braden Kay) 說 ：「亞歷桑納的現在就是加州的未來。極端酷熱是全加州58個縣都要面對的問題。」他指出，加州是第一個投入資金有效應對極端天氣的州。「但是我們眼下面臨的酷暑，並不是我們祖母那一代面臨的那種熱浪。我們的身體還不知道該如何應對這一挑戰。」然而，「這是我們未來數十年都不得不面對的問題。」
他說：「不只是一年中最熱的那幾天。大多數暑熱相關的疾病可能發生在任何超過華氏90度的時候。而夜間的高溫有可能比白天的更致命。」現在往往3月開始就出現高溫天，然後一直能持續到10月，「加州的有些地方現在就像是沙烏地阿拉伯的首都利雅德那麼熱」。
Comite Civico del Valle公司項目經理巴哈拉娜 (Esther Bejarano)， 分享了她最近踏進一輛溫度高達130華氏度卡車的經歷。「現在比以往任何時候都熱。我們的孩子在沒有陰涼的地方玩耍。學校需要採取一些措施。」
Comite Civico del Valle公司是帝王谷 （Imperial Valley) 一家對社區進行應對酷熱教育的小型非營利機構。
「非裔、拉丁裔和土著居民因為缺少納涼資源而更容易患上酷熱導致的疾病」，凱瑟醫院 Panorama City醫療中心家庭醫師洪慕斯（Sharon Okonkwo-Holmes) 說： 「出汗是身體自我降溫的方式。但是我們需要把汗擦乾淨。」過熱使得血液循環不暢，導致熱衰竭，癲癇發作和其他疾病，特別是對長者而言。
下肢腫脹和心跳加速都是中暑的典型症狀。她強調，要注意補水，最少要兩升，洗冷水澡也有用。如果感覺頭暈，千萬不要躺倒。對於在室外無遮蓋工作8小時的農場工人，需要至少8瓶水來保證不脫水。
「華森維爾濕地守護組織」代表皮爾奇 （Jonathan Pilch) 說， 華森維爾（Watsonville ）市需要30-40%的樹蔭，但實際只有區區9%。 「小孩子在滾燙的瀝青路上跑來跑去，」他強調學校綠化的重要性，「好的空氣質量，美景和幸福生活都需要綠化」。
皮爾奇說，果樹可以提供很好的樹蔭。濕地組織通過每月一次的活動已經在華森維爾全市分發了超過1200棵果樹苗。
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