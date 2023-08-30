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行動式廁所、現金卡 改善矽谷溪流營地污染

編譯陳盈霖／綜合報導
聖他克拉拉谷水務局推出行動式廁所和儲值卡計畫，以應對無家可歸者營地造成的溪流污染。（聖他克拉拉谷水務局網站 valleywater.org）
聖他克拉拉谷水務局推出行動式廁所和儲值卡計畫，以應對無家可歸者營地造成的溪流污染。（聖他克拉拉谷水務局網站 valleywater.org）

聖荷西焦點報報導，位於矽谷的聖他克拉拉谷水務局（Santa Clara Valley Water District）近期推出行動式廁所（Portable Toilet）和現金卡（debit card）兩種新方法，以應對溪流附近無家可歸者營地造成的污染。

「行動式廁所設施計畫」（Portable Toilet Facilities Program）將在小溪沿岸無家可歸者營地附近20個地點設置行動式廁所和盥洗站。另一項名為「清潔營地，清潔溪流」（Clean Camps, Clean Creeks）計畫，則利用發放現金卡，激勵無家可歸者保持營地整潔。

行動式廁所設施計畫資金來自美國環保署（U.S. Environmental Protection Agency，EPA）於6月28日向該水務局提供的220萬元經費，現金卡資金則來自該地區安全、清潔水和好鄰居營地清理計畫（Safe, Clean Water and Good Neighbor encampment cleanup program），該筆經費還將用於資助營地清理工作。

該水務局擁有並管理約294哩的溪流和棲息地。官員稱，目前有2300人居住在這些地方，而人類排泄物和營地製造的垃圾，可能導致水質和動物棲息地環境惡化。

負責上述計畫的水務局副營運官柯蒂納（Jennifer Codianne）相信，這些計畫將有助保持整個聖塔克拉拉縣小溪清潔。「對我們來說最重要的是，確保減少進入水道的垃圾數量。」

在上一財年度，聖谷水務局共清理了270萬磅垃圾。根據無家可歸非營利組織Destination：Home的數據，去年約77%當地無家可歸居民沒有庇護所，這意味著他們住在戶外、街道上或車內。

水務局已開始在其營地上，最急需清潔的20個地點設置了行動式廁所和盥洗站。柯蒂納說，該局的目標是本月底之前完成這些設施，減少流入水道的排泄物。

現金卡計畫則預計未來幾個月內實施，鼓勵無家可歸者將垃圾打包。該計畫以全州各城市垃圾清理計畫為基礎，如聖荷西「垃圾換現金」（Trash for Cash）計畫等，但目前尚未訂定現金卡金額。

美國環保署還將提供額外90萬元用於解決Coyote Creek溪流環境影響問題，水務局已在4月份花費數百萬清理那裡的營地。水務局理事，南灣政治領袖比爾（Jim Beall）表示，這兩項計畫都是該地區採取的積極措施，不僅對抗水道污染，還要替無家可歸者尋找住房。

現金卡 聖荷西 矽谷

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