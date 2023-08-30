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金門大橋翻修收費站 不封路 上下班高峰恐略壅堵

記者李怡／舊金山報導
29日上午的金門大橋，收費站修整並未影響出行車輛。（記者李怡／攝影）
29日上午的金門大橋，收費站修整並未影響出行車輛。（記者李怡／攝影）

金門大橋收費站29日開始進行為期多周的翻修工程。施工期間，大橋兩端繼續保持開放，不會影響車輛通行。但預計在上下班高峰期會出現略微收費壅堵，望市民做好出行準備。

金門大橋管理區指出，此次的翻修是為了拆除橋梁收費站，為收費全面電子化做準備。改造後的收費站會縮小支付通行費車道，取而代之的是開放道路收費，即無障礙高速公路收費。灣區每座橋都會有一個龍門架，以電子方式從預付的FasTrak帳戶中收取通行費。或者給過往車輛拍照，然後郵寄帳單。

預計舊金山灣區至少要到2026年，才能完成所有七座州屬橋梁收費更換工作，最壅堵的海灣大橋（Bay Bridge）將最後完工。收費局發言人古德溫（John Goodwin）說，這七座大橋的改造將花費約7700萬元。

金門大橋由一個獨立管理區擁有及運營，計畫增加一個新的高架收費龍門，但不會取消其裝飾藝術性收費站。其收費站與這座地標橋梁的著名外觀和顏色相同，安裝於1980年代。

但在其他州屬橋梁上，情況則會有很大不同。作為汽車等待支付通行費所需的多條瀝青車道將被縮小，以更接近過橋的車道數量，或與高速公路的車道數量接近。

灣區收費局項目經理格布拉特（Jeff Gerbracht）說，拆除收費站的主要原因，是通過消除道路中間的障礙物，及減少司機必須駕馭的並線數量，提高安全性。大橋官員說，取消大橋上的收費站也會加快交通速度，但主要是在最繁忙的時段之外和交通量較少的大橋上。

國際橋梁、隧道和高速公路協會（International Bridge, Tunnel and Turnpike Association）的執行董事兼CEO瓊斯（Pat Jones）說，灣區的舉動與全國性的取消收費站、收費員和現金收費的趨勢相一致。根據該協會的數據庫，在全國範圍內，每十座收費的橋梁、隧道和高速公路中，大約有六座已經實現了無現金收費。而且自2010年以來，所有新的收費業務中，97%都是電子收費。

早上8時的金門大橋收費站，顯示了限速行駛。（記者李怡／攝影）
早上8時的金門大橋收費站，顯示了限速行駛。（記者李怡／攝影）

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