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谷歌雲國際展金山登場 表彰優秀團隊

記者李怡／舊金山報導
谷歌雲展覽會議現場。（記者李怡／攝影）
谷歌雲展覽會議現場。（記者李怡／攝影）

一年一度的谷歌雲（Google Cloud）國際展覽29日在舊金山會展中心舉辦，為期3天至31日結束。開幕當天為參展團體設置了三個獎項，以表彰來自世界各地的優秀團隊和企業為改變人類生活作出的傑出科技貢獻。頒獎典禮將在展覽閉幕時舉行，從三個獎項的設置，便可以了解谷歌推動下的科技企業在未來一年的發展方向。

今年來到舊金山參展的組織，包括新加坡FairPrice Group企業專家團體，福特汽車公司變革人才支持團隊，SAP環保領導者，COTA多元化、公平性和包容性的遊戲開發團隊。參展企業和團隊都是在人工智能開闢新道路的創新者，行業涉及雲數據儲存、AI人工智能基礎設施建設、協作和安全技術等領域等。

人工智能領域行業目前探討的重要方向是，如何通過AI來幫助企業創新和提高效率的發展前景。Google Cloud也在支持這些團隊實現目標，例如今年的行業獲獎者之一比利時家樂福公司，就是使用Google Cloud AI工具，從運營數據中提取信息，以加速商業模式的迭代和分析洞察。與此同時，南韓人工智能研發公司Kakao Brain也在使用Google Cloud的人工智能基礎設施，向客戶提供生成式人工智能服務。

三個獎項包括創新思維獎，將由Google Cloud高級管理人員組成的評選小組，從全球各地使用Google Cloud技術改善運營以及社會和治理(ESG)措施的的公司中評選，包括醫療保健和生命科學、金融服務和政府等多個行業。

此次會議吸引世界各地企業到訪舊金山。（記者李怡／攝影）
此次會議吸引世界各地企業到訪舊金山。（記者李怡／攝影）

關於科技向善獎，Google Cloud主辦方表示，環境影響是全球企業在發展時首要的考慮因素，希望通過這個獎項激勵科企可以將可持續發展作為經營理念，並盡到氣候保護的責任。來自紐約州環境保護部的團隊，使用BigQuery等Google Cloud工具來實現空氣質量和溫室氣體排放移動監測，是獲得此獎的大熱門。

谷歌雲展覽大會吸引世界各地企業到訪舊金山。（記者李怡╱攝影）
谷歌雲展覽大會吸引世界各地企業到訪舊金山。（記者李怡╱攝影）

社會影響力獎，將通過考察企業的包容性、開放性和社區支持性來考量評選。在經濟和氣候都面臨嚴峻考驗的當下，哪些企業會通過高科技來鼓勵公眾參與綠色交通出行與規畫，通過高科技為社區以及非營利組織帶來改善，將成為評選這一獎項獲獎者的衡量標準。

部分參展Google Cloud負責AI信息數據安全的團隊成員。（記者李怡╱攝影...
部分參展Google Cloud負責AI信息數據安全的團隊成員。（記者李怡╱攝影）

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