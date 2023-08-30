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北加中文學校聯合會新會長單聖玲 訪世報

記者徐蓓蓓／柏林甘報導
北加中文學校聯合會拜會李銘濱總經理（右三）。（記者徐蓓蓓／攝影）
北加中文學校聯合會拜會李銘濱總經理（右三）。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州中文學校聯合會新任會長單聖玲、副會長李娜亞、公關長高玉麗、亞太公共事務聯盟（APAPA）大佛利蒙地區分會主席邱佩芝，及北加州僑界關懷協會庫比蒂諾中心會長汪昌泰一行，來到世界日報辦公室拜會李銘濱總經理。雙方回顧互相支持、共同進步的歷史，並交流未來的活動規畫方向。

單聖玲會長說，北加州中文學校聯合會迄今已是第46屆。旗下有70多所中文學校，學生人數過萬，有些學校的歷史超過50年。中校聯合會一直致力於在海外推廣中文教育，傳承中華文化，培養優秀師資。單聖玲感謝世界日報長久以來對聯合會和學校工作的報導和支持，希望未來能繼續密切合作，幫助海外華人子弟提高中文水平和對中華文化的認知。

李銘濱總經理讚揚中校聯合會對推廣中文教育充滿熱忱，服務對象非常廣泛。他表示，世界日報是華人與美國主流社會溝通的橋梁。做好報導溝通工作是應盡的責任和義務。報社同時又是文字的工廠，推廣中文和中華文化也是義不容辭。

李銘濱表示，擔憂現在年輕一代中文寫作能力退化，習慣口語化寫作，文學基礎弱化。不要說海外華人子弟，甚至在台灣的學生中都是一樣。報業集團在台灣有舉辦「聯合杯」作文競賽，從地方到全台鼓勵和帶動中文寫作。他提議，和中校聯合會共同舉辦類似活動，並指出中文教學的方法很重要。

單聖玲也表示，中文學校聯合會的教學形式多樣，學術比賽、唱歌、動畫、成語故事和各種多媒體都可用來激發學生學習興趣。作文方面，考慮到海外子弟的特點，通過看圖作文來培養能力，這樣學生既有展現自己能力的平台，又對他們AP考試有幫助。

單聖玲邀請李銘濱總經理作為陪祭官，參加下月24日即將舉行的祭孔暨慶祝教師節大會，共同弘揚「全人教育，尊榮文化」的意義。

李銘濱表示，因文化不同，師生之間的相處方式也不同，但傳承久遠的尊師文化有很深刻道理。學生對老師的尊重要從小培養，世界日報會與中校聯合會一起，推動中文教學的宣傳報導。

單聖玲會長（左）向李銘濱總經理贈送「撐腰」靠墊，表示要互相「撐腰」。（記者徐蓓蓓...
單聖玲會長（左）向李銘濱總經理贈送「撐腰」靠墊，表示要互相「撐腰」。（記者徐蓓蓓／攝影）

世界日報 加州 教育

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