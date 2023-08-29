蘋果女工程師教氣功 平衡身心健康

布勞爾通過氣功練習和飲食調理，重新獲得了身心健康。圖為她練功圖片。（布勞爾提供）

每個星期一日落時分，在南灣山景城的庫埃斯特公園 （Cuesta Park），有40多位來自各族裔和不同年齡段的人聚在一起練習氣功。這些人的老師，是一位年輕姑娘，她名叫布勞爾 （Feather Brower) ，是蘋果公司的軟件工程師。

穿著抹胸長裙的布勞爾在蘋果公司總部接受線上採訪，一頭亮紫色的長髮，熱情開朗。說起話來眼睛明亮，滿臉笑意，露出一口潔白的牙齒。說得快了，雙手還像蝴蝶一樣在面前上下飛舞，與印象中穿著中式傳統練功服的氣功師傅完全不同。

這樣活潑充滿生氣的女生，說起和氣功結緣，竟是因為身心一度陷入困境，無法正常生活工作，偶然機會中才接觸到氣功的。練習氣功之後發現很有幫助，便堅持了下來。她同時也在學習中藥。通過氣功練習和飲食調理重新獲得了身心平衡和健康。

在自己重獲健康之後，布勞爾沒有止步。她覺得自己的狀況不是個例。 「在我們生活的矽谷 ，人人都在追逐成功，為此常常忍受超常的壓力，卻往往忽略了自己身體和心靈的訴求。」

雖然人們看到的是她大學畢業就入職頂尖科技公司的成功，布勞爾卻說，自己從小到大並不自信，曾經同時患有厭食症和暴飲暴食。此外還容易情緒化，常常無精打采。

「我在中學時好好學習，努力考上好大學，大學畢業找到人人羨慕的工作，」 布勞爾說，「可是到這時候我已經不堪重負。而進入社會後，我還要思考 『我是誰』、 『誰是我的朋友』、『我可以相信誰』 這樣的問題。」

布勞爾說，內心長期以來積壓的問題讓她不堪重負，既焦慮又抑鬱，常常因為一點小事就一蹶不振，消化系統也亮起紅燈。她試過冥想，生酮飲食和間歇性禁食，洗冷水澡等種種方法，不過還是氣功最有效。

「氣功不僅讓我的焦慮指數降低，還讓能量回流到我的身體，」 布勞爾說。

布勞爾練習的是「五行氣功」，關注去除負面情緒給身體內部器官帶來的不良影響。而她所理解的氣功，是「幫助我們清除身體中這些積壓的負面情緒，根除各種潛在的疾病。」

自己嘗到甜頭後，她希望把氣功法寶分享給更多身邊的人。先是在蘋果公司內部教同事練習，後來又開始在自己住處附近的庫埃斯特公園，每周一次帶領大家集體練習。還自己印了宣傳單在山景城市中心散發，希望更多的人來參與。