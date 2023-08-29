搬離灣區 不少人選擇南加落腳 佛州、德州受青睞 還有人移居國外

新冠疫情以來，逃離灣區逐漸成為日常話題。(Getty Images)

新冠疫情 以來，逃離灣區 逐漸成為日常話題。離開灣區的理由似乎可以永遠也說不完，包括生活成本過高、犯罪率上升、商業環境惡化等等。據統計，僅2021年就有11萬7552人離開加州，而舊金山 人口更是跌至2012年來的新低。

據悉疫情期間大約3%的人搬離了灣區。灣區最大的城市聖荷西疫情期間流失了將近5萬人口。而熱門搬遷城市之一，德州奧斯汀則在今年5月一舉擠掉了聖荷西，成為全美第十大城市。

雖然疫情結束後灣區人口外遷的勢頭趨緩，但不斷下降的人口依然給學校入學率，稅收和商業活力都帶來不小的影響，讓人擔心會陷入經濟的「厄運循環」。 郵政總局USPS的數據顯示，自2020年2月以來，灣區九縣總共減少了大約29萬2000戶居民。疫情期間流失較快，疫情後有所趨緩。

國稅局（IRS）的數據統計顯示，從硅谷核心區域搬離的很多是受過良好教育的高收入人群，這對地方稅收來說簡直是雪上加霜。

在社交媒體平台小紅書上輸入「逃離灣區」關鍵字，可看到結果有10餘篇這一主題的文章。而另有兩篇「逃離灣區大家都去了哪裡」主題的文章下都有近百留言。這些網友大部分都是搬離灣區的主力軍，即年輕的高技術人才。

分析整理這些文章中和留言中網友搬離灣區的去向，或許可以一窺灣區華人出走的方向。在所有44個樣本中，選擇最多是南加城市，有14位之多。其次是美東其他城市有7位。再次就是佛州和德州。值得注意的是，網友的目光沒有侷限在美國本土。夏威夷、澳洲、歐洲和日本也在遷徙的目的地之列。

華人Jerry江是灣區大廠的數據科學家。因為灣區房價高，內卷嚴重，他早有逃離灣區的計畫。疫情來臨的時候，公司推出了居家辦公政策。他順勢申請了完全遠程工作，舉家搬遷到內華達州的拉斯維加斯。

談到為什麼選擇賭城，他說一般人只知道賭城的博彩業，卻不知道那裡非常宜居，有很大很好的社區，沒有州稅，房價只是灣區四分之一而已。當地學校好，華人也多，生活方便。搬到賭城後，生活成本下降，小朋友不用激烈競爭就可以上名校，全家都非常開心。

2016年來到灣區的谷歌工程師小康，自嘲是「灣區猥瑣男」，實際非常優秀，來到灣區以後工作一切順利。自己租住了一間單身公寓（studio），開著價值3萬元的車代步。他的愛好是讀書和打遊戲，這在灣區都不難滿足，還發展了開摩托、彈吉他、練習古流劍術等新愛好，生活有滋有味。

可是看似一帆風順的他也有自己的煩惱。愛好品嘗美食的他對灣區的美食水平並不滿意，對房價也是覺得太高。還有就是覺得灣區男女比例懸殊，脫單困難，同儕競爭激烈，焦慮嚴重，也有對治安惡化的擔憂。

一番思考之後，他決定要看看不同的世界，搬離灣區去到日本。如今住在東京的他，感覺競爭的壓力小了很多，不過坦言最重要的還是自己要有平靜的內心。少在意外界的評價，就會輕鬆很多。

程序員Zee之前憂慮舊金山的治安問題。疫情期間搬到了夏威夷，盡享陽光，海浪與沙灘。而如今為了工作她又搬了回來。喜歡舊金山科技中心活力的她，依然不喜歡這裡的治安環境。