治安壞 阿縣檢長官善貞：打擊犯罪不鬆懈

阿拉米達縣檢察長善貞強調，地檢處對防制犯罪全力以赴，毫不鬆懈。（阿拉米達縣地檢處官網）

阿拉米達縣檢察長官善貞(Pamela Price)於日昨舉行的東屋崙 民眾大會中強調，地檢處對防制犯罪全力以赴，毫不鬆懈。參與大會屋崙民眾約有50人。屋崙市長盛桃辦公室的社區安全處長威廉斯(Brooklyn Williams)與屋崙警官毛 (Erin Mausz)亦參與這次大會。

官善貞於大會中回答民眾所提問題，且為其就任之後檢控紀錄辯護。她同時強調屋崙警方與市府官員保障社區安全所作出的努力。

官善貞長年來伸張地方民眾民權保障，去年11月選舉中，獲取阿縣選民53%選票支持，以2萬7000票之差，擊敗前阿拉米達縣副檢察長韋理(Terry Wiely) ，贏得阿拉米達縣檢察長職務。

官善貞競選時以進步派政策為綱領，贏得選戰之後，表示取得民眾支持，改善大批監禁罪犯情形，強調警察責任，加強支持年輕被告。然而官善貞今年元月就職之後，政績不很顯著。許多反對人士，包括丟掉職務的檢控官對這名進步派檢察長嚴詞批評。

官善貞因聘雇前男友擔任地檢處重要職務面臨輿論批評。一名專家指出，官善貞前男友並不適任。然官善貞反駁稱，前阿縣檢察長亦聘雇多名親戚於地檢處任職。她聘用前男友並沒有觸犯阿拉米達縣政策。

屋崙山社區蒙克萊爾(Montclair)約一個月前爆發激烈爭執，支持官善貞政策與反方相互指責。一些暴力事件倖存下民眾要求官善貞主掌的阿拉米達縣地檢處負起責任。

官善貞反對加重牢獄判決的政策，遭到反方強大批評。加州 對幫派犯罪、使用槍械罪行，以及造成身體嚴重傷害罪行處以加重刑罰。官善貞強調，加重牢獄判決無法保證帶來社區安全。此外她指出，許多遭遇加重刑罰被告是有色族裔。遭監禁多年的被告，無法以社區服務方式抵免服刑時間。

許多民眾指責官善貞接掌地檢處後，阿拉米達縣犯罪事件增加。然研究顯示，進步派檢察官與阿拉米達縣最近犯罪事件增加沒有關聯。專家指出，官善貞接掌地檢處之前，阿縣犯罪事件已快速增長。

灣區另一位進步派檢控官員，前舊金山縣檢察長博徹思(Chesa Boudin)一年多前遭選民投票罷免 。而今阿拉米達縣反對官善貞民眾展開另一輪罷免行動，對縣選務處提送罷免官善貞意願書。支持罷免民眾必須取得阿縣10%以上合格選民支持，方可將全案送入罷免選舉程序。

官善貞於民眾大會中要求民眾繼續存有耐心。官善貞對其政策深具信心，相信給予時日，終將展現成效。她對民眾表示，地檢處非常忙碌，在挑戰性的情況下，全力以赴，改善地方治安。