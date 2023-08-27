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加州In-N-Out漢堡店 頻冒山寨版

洛杉磯訊
墨西哥開業的一家In-I-Nout漢堡店被網路評論為In-N-Out漢堡店翻版。（取自KTLA 5）
墨西哥開業的一家In-I-Nout漢堡店被網路評論為In-N-Out漢堡店翻版。（取自KTLA 5）

據SFGate報導稱，墨西哥此前爆火的山寨In-N-Out品牌漢堡餐廳In-I-Nout現已更名；據該餐廳社群平台Instagram帳戶顯示，這家餐廳名稱已改為Sofi's Burger。

該餐廳位於墨西哥庫利亞坎（Culiacan），Instagram頁面上的照片仍然顯示紅色托盤上擺滿了烤漢堡，配上生菜、番茄、生洋蔥以及塗有特殊醬汁的薯條，與加州知名漢堡店In-N-Out餐廳提供的食物類似。一些照片還顯示了蘸有不同醬汁的雞塊，這是In-N-Out漢堡店沒有的單品。

當有關這家山寨餐廳的消息首次傳出時，真正的In-N-Out漢堡店似乎對這家快閃餐廳不太滿意，本月稍早他們的一名代表表示，「由於正在進行的訴訟，他們無法發表評論。」這表明該餐廳正在對抄襲者採取法律行動。

但採取法律行動的可能性並沒有阻止模仿者的效仿。庫利亞坎也出現了另一家新的仿冒餐廳In Out Chesse Burgers，該餐廳的第一個Instagram帖子是在8月10日。食物圖片顯示，炸薯條看起來更像In-N-Out著名的動物風格薯條，甚至在其頁面上使用了Popeyes炸雞三明治的照片。In Out Chese Burgers 的Uber Eats頁面竟將該餐廳列為供應日本料理。 In-N-Out的代表沒有立即回應對In Out Chese Burgers的置評請求。

In-N-Out Burger於1948年在鮑爾溫公園（Baldwin Park）的弗朗西斯奎託大道（Francisquito avenue）和嘉偉大道（Garvey avenue）上開設了一個小攤位。該公司創始人哈利（Harry） 和斯奈德（ Esther Snyder）同年發明了世界上第一個得來速雙向語音通道的點餐模式。

多年來，這些餐廳只能在洛杉磯地區找到，但公司管理層慢慢開始擴大其在全州其他地區和附近州的足跡。截至2023年，該公司在美國西半部擁有385個據點。今年1月，該公司宣布將於2026年在田納西州（Tennessee）開設新據點。

In-I-Nout漢堡店的漢堡。（取自KTLA 5）
In-I-Nout漢堡店的漢堡。（取自KTLA 5）

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