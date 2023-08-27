亞裔生寫書 解惑新移民教育與升學
陳少宜（Hillary Chen) 是聖荷西的高中12年級學生。因為媽媽是移民律師，很多移民客戶初來乍到，對美國的教育體系並不熟悉，她從13、14歲開始就幫助解答新移民子女的入學和升學問題。去年末和今年初，她研究了本前的市場，發現依然沒有一本系統性地幫助新移民了解美國教育升學流程的書。在雙胞胎兄弟陳少昂（Leo）的鼓勵下，她決定自己動筆，來寫這樣一本書，方便更多需要這方面幫助的人。
雖然高中的課業非常忙碌，還要準備標化考試和大學申請材料，陳少宜從年初開始計畫、研究、收集數據，到今年7月份，終於完成了這本146頁的美國高中升學指南的書稿。
全書分六章，除了第一章的導言介紹外，第二章是美國教育體系總覽，第三章是高中的課程選擇和人際關係的建立，第四章是關於標化考試，第五章是選擇大學和專業，最後一章是大學申請全過程詳解，全書囊括了美國高中教育體系和升學的各個方面。
陳少宜說，自己的父母來自台灣，雖然在美國接受了高等教育，但是因為並沒有經歷過美國的基礎教育，因而在這方面沒有辦法給自己提供更多的幫助。她意識到，很多和自己父母一樣的第一代移民，都會面臨這樣一種在認知和資源方面的挑戰，她仔細審視自己的教育經歷，列出其中最具代表性和難度的問題，分為不同專題，一一詳細解答。
撰寫這本書對陳少宜自己來說，也是一個挑戰和學習的經歷，尤其是有關大學申請的部分。她表示，因為美國的大學申請遠遠不只是標化考試和課業成績好就可以，還涉及課外活動，自傳寫作等很多方面。這一點和很多亞裔新移民自身的基礎教育經歷差異很大。挑選專業也是一個很重要的過程，她在書中的也分享了自己的真實經驗。
陳少宜指出，雙胞胎兄弟Leo和她在學校的同伴，在寫書過程中給了她很大幫助，他們不僅和她一起討論議題，還給她提供很多不同的視角，通過和媽媽的移民客戶交談，她更了解到這些來自不同亞洲地區的移民，對美國教育體系和升學的疑慮和訴求。
目前，陳少宜和陳少昂都確定要申請史丹福大學的限制性提前申請 (Restrictive Early Action)。談到最近高等法院推翻平權法案，他們表示，這一決定對自己的大學擇校並沒有直接的影響，但都認識到裁決可能對其他少數族裔產生衝擊。
兄妹兩人正在積極通過臉書等渠道推薦自己的新書，還通過自己的導師，把書帶給學區裡更多需要幫助的少數族裔學生，和之前寫書、在亞馬遜上自己發表出版這本書一樣，這次依然是全程DIY。陳少宜說，寫書最大的收穫是來自讀者的反饋，很多家長都是通過她的書第一次對美國高中教育和升學體系有了完整的認識，非常認可，她很高興能通過自己的努力來改變世界。
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