亞裔生寫書 解惑新移民教育與升學

陳少宜今年7月份完成了這本146頁的美國高中升學指南的寫作。（陳少宜提供）

陳少宜（Hillary Chen) 是聖荷西的高中12年級學生。因為媽媽是移民 律師，很多移民客戶初來乍到，對美國的教育 體系並不熟悉，她從13、14歲開始就幫助解答新移民子女的入學和升學 問題。去年末和今年初，她研究了本前的市場，發現依然沒有一本系統性地幫助新移民了解美國教育升學流程的書。在雙胞胎兄弟陳少昂（Leo）的鼓勵下，她決定自己動筆，來寫這樣一本書，方便更多需要這方面幫助的人。

雖然高中的課業非常忙碌，還要準備標化考試和大學申請材料，陳少宜從年初開始計畫、研究、收集數據，到今年7月份，終於完成了這本146頁的美國高中升學指南的書稿。

全書分六章，除了第一章的導言介紹外，第二章是美國教育體系總覽，第三章是高中的課程選擇和人際關係的建立，第四章是關於標化考試，第五章是選擇大學和專業，最後一章是大學申請全過程詳解，全書囊括了美國高中教育體系和升學的各個方面。

陳少宜說，自己的父母來自台灣，雖然在美國接受了高等教育，但是因為並沒有經歷過美國的基礎教育，因而在這方面沒有辦法給自己提供更多的幫助。她意識到，很多和自己父母一樣的第一代移民，都會面臨這樣一種在認知和資源方面的挑戰，她仔細審視自己的教育經歷，列出其中最具代表性和難度的問題，分為不同專題，一一詳細解答。

撰寫這本書對陳少宜自己來說，也是一個挑戰和學習的經歷，尤其是有關大學申請的部分。她表示，因為美國的大學申請遠遠不只是標化考試和課業成績好就可以，還涉及課外活動，自傳寫作等很多方面。這一點和很多亞裔新移民自身的基礎教育經歷差異很大。挑選專業也是一個很重要的過程，她在書中的也分享了自己的真實經驗。

陳少宜指出，雙胞胎兄弟Leo和她在學校的同伴，在寫書過程中給了她很大幫助，他們不僅和她一起討論議題，還給她提供很多不同的視角，通過和媽媽的移民客戶交談，她更了解到這些來自不同亞洲地區的移民，對美國教育體系和升學的疑慮和訴求。

目前，陳少宜和陳少昂都確定要申請史丹福大學的限制性提前申請 (Restrictive Early Action)。談到最近高等法院推翻平權法案，他們表示，這一決定對自己的大學擇校並沒有直接的影響，但都認識到裁決可能對其他少數族裔產生衝擊。