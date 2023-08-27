姚輝創辦LingoAce 推廣海外中文教育

LingoAce每一堂課的研發時間均超過200小時，在語言學習中融入成語典故、歷史名人、美食、地理等，讓課程更加豐富有趣的同時，創造了沉浸式的文化體驗。（LingoAce提供）

成立於2017年的青少兒中英文在線語言學習平台LingoAce，用了不到六年的時間，為全球100多個國家和地區、不同語言水平及文化背景的超過30萬名學生累計授課1000萬節。LingoAce創始人兼執行長姚輝並非教育 背景出身，他的創業之路始於一個許多移民 海外華人家庭都有的困擾——如何讓孩子學好中文。

姚輝畢業於清華大學，曾經在IBM、甲骨文（Oracle）工作。因為經常在全球各地出差，和不同文化背景的人打交道，他對熟練掌握中英雙語所帶來的優勢深有體會，「我可以理解不同語言背後的思考邏輯，令我們的合作更加順暢，也可以讓我們的關係變得更加親密。」

●非教育背景 為孩子創業

姚輝自然希望自己的孩子同樣具備這種優勢，以便將來拓展他們的生活與事業發展。回憶起剛搬到新加坡時，他和很多新移民一樣，希望盡快融入當地社會，擔心兒子英文說得不好，但後來發現這種擔心完全沒有必要。「他在學校都是說英文，英文說得越來越來好，反而是中文表達能力越來越跟不上，一開始還只是詞不達意，很快就變成我用中文問，他用英文回答。」

當兒子的中文已經不足以理解在家庭中討論的複雜話題時，焦慮的姚輝開始到處尋找「讓孩子中文好起來，英文也不要退步的」解決方案。他坦言，從家長自己教、線下中文課、到一對一私教，嘗試過各種方法，但效果都差強人意。「孩子沒有興趣，學不到什麼東西，白白浪費時間和精力。」

姚輝表示，他希望孩子學有所成，但更希望孩子在學習的過程中感受到樂趣，體會語言背後的文化、歷史、邏輯、和美感。「在經過多種線上語言教育產品的體驗和反覆調研後，我決定創業，自己創建一個適合海外孩子學中文的線上平台，滿足像我一樣希望孩子擁有雙語能力的家長的需求，教好像我的孩子一樣需要學好中文的孩子們。」

姚輝清楚，全世界最好的中文教師在中國，學習中文需求最強的是海外，因此LingoAce以2%不到的錄用率在中國篩選招募最優秀的中文教師，透過線上平台，為全球100多個國家和地區的用戶服務。

LingoAce教研團隊由專門研究第二語言習得與評估的史丹福大學教育心理學博士許曉秋領銜，每一堂課的研發時間均超過200小時，在語言學習中融入成語典故、歷史名人、美食、中國地理等。

●聘遊戲設計師 引學生興趣

姚輝指出，對於海外華裔 孩子來說，學習中文的興趣點非常重要，因此他專門聘請了遊戲設計師，製作每節課的遊戲環節，如在「雲遊中國城市」中，學生來到虛擬的城市，不僅可以走街串巷，欣賞名勝古蹟，還可以用貨幣購物，讓課程內容更加豐富有趣的同時，創造了沉浸式的文化體驗。

姚輝相信「One size doesn't fit all」，為了滿足不同語言能力水平與文化背景學生的中文學習需求，LingoAce的課程分為「1+3」的版本：針對3至5歲有中文語言環境孩子的啟蒙版、為中文零基礎或家庭語言非中文的5至15歲青少年設計的標準版、為5至15歲華裔孩子量身定制的進階版、為母語為中文而生活在海外的孩子打造的拓展版。每一個學生經語言能力測驗後，會被分配到合適的班級。

姚輝強調，3至5歲是學習語言的關鍵時期，在這個時期創造充分的語言環境，孩子更容易對語言產生興趣與信心，從而越學越喜歡。他以自己的兩個孩子為例，兒子今年14歲，但因為起步較晚，目前上的是標準版，而年僅6歲的女兒，從啟蒙版開始學，中文水平比哥哥要好，已經在上進階版了。

●第二大語言 學中文變趨勢

中文目前是全球第二大語言，也是在全球範圍內飛速增長的語言學習市場。創辦LingoAce以來，姚輝見證了學習中文變得越來越流行。他表示，雖然華裔家庭仍然是學習中文的主力，但中文已經成為非華裔在學習第二語言時的主流選擇。根據全球領先智庫HolonIQ 最近的一項研究顯示，目前全球中文學習市場總價值達到74億元，且該市場量級在未來五年內將翻一番。