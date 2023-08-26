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大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

聖荷西希爾頓飯店 傳將變身聖荷西州大宿舍

編譯組／聖荷西電
聖荷西市中心希爾頓飯店可能改為聖荷西州大學生宿舍。 （美聯社）
聖荷西市中心希爾頓飯店可能改為聖荷西州大學生宿舍。 （美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖荷西州立大學（San Jose State University，SJSU）將聖荷西市中心一座著名的酒店大樓改建為學生公寓的事宜，正在洽談中。據幾位了解潛在房地產交易的知情人士透露，聖荷西州大看中的是聖荷西Signia希爾頓（Signia Hilton）酒店的南樓。

酒店南樓是位於南市場街（South Market Street）170號的雙塔酒店的一部分，幾十年來一直作為Fairmont San Jose酒店運營。該酒店擁有805間客房，是聖荷西市中心的標誌性建築之一。

Signia希爾頓酒店有限責任公司（LLC）的主要負責人希爾博德（Sam Hirbod）曾於今年4月證實，該公司正在與南塔的潛在買家進行談判。通過談判，希爾博德集團將獲得擁有541間客房的北塔的所有權，北塔仍將是一家傳統酒店。

而SJSU將從Hirbod集團手中接過擁有264個房間的南樓。一旦交易完成，這棟高層建築將被改建為聖荷西州立大學的學生宿舍。

目前還不清楚物業購買將如何進行，以及哪個實體、個人或組織將最終成為南塔的所有者。聖荷西州立大學負責行政和財務的副校長法斯（Charlie Faas）說：「學校一直在探索各種方案，以增加學生、教職員工的住房供應量。目前尚未敲定任何交易。」

由於新冠疫情造成的經濟困境，聖荷西市中心的酒店入住率已經下降。聖荷西Signia希爾頓酒店的入住率並不高，即使所有客人都集中在北塔，酒店也能在一般情況下滿足他們的住宿需求。北塔還設有餐廳、休息室、遊泳池、健身中心、大型會議中心和其他設施，使其能夠輕鬆地作為一家提供全方位服務的酒店運營。

「我們斥資6500萬元對酒店進行了升級和重新定位，」希爾博德在4月份接受採訪時說。「我們現在有著美國西部最漂亮的酒店之一。」

他認為，如果酒店的規模小於目前的805間客房，那麽酒店的功能將更加完善。從聖荷西市中心的酒店存量中剔除 241間客房，無疑會緊縮住宿供應，使市中心酒店經營者更可能抬高房間價格。數百名聖荷西州立大學的學生入住宿舍樓，也會增加聖荷西市中心的經濟活動。

聖荷西大學對Signia希爾頓南樓的興趣表明，該校將繼續尋找創新的方式，讓更多的學生住在校園附近。

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