住宅減少樓梯降成本？聖荷西正反論戰

聖荷西市景。（取自WikiMapia網站）

聖荷西 與鄰近的桑尼維爾（Sunnyvale）、聖他克拉拉（Santa Clara）近年苦於住宅短缺，加州眾議員 李天明（Alex Lee）因此提出Assembly Bill 835草案，計畫修改聖荷西都會區的建築法規，將原本三層以上建築的樓梯間由兩道縮成一道，以增加居住空間與建商新建意願，全案仍待州參議會通過。

不過，根據San José Spotlight報導，雖然李天明認為兩道樓梯的規定已經過時，建築顧問也認為減少一道可以顯著降低新建成本，但聖荷西消防局長James Dobson仍有疑慮，因為發生災害時，一道樓梯供住民疏散，一道供消防員救火，才是最合理的安排，雖然消防局還是在研究單一樓梯的利用方式，但他們還是希望建築法規的修訂不能只考量成本，還要考量公共安全。

眾議員李天明受訪時表示，兩道樓梯的設計來自1860年代的概念，確實有防火的考量，但是現代的防火策略著眼於大樓本身的警鈴通報、灑水系統、樓梯加壓與防火建材，這些都能降低第二道樓梯的需要。他強調，唯有減少一道樓梯才能提高小地塊的使用率，提高興建速度。

聖荷西土地利用顧問Erik Schoennauer指出，每一道樓梯每層的興建成本在7萬5000元至9萬元間，少了一道樓梯確實能有效降低成本，唯有降低住宅興建成本，才有可能滿足灣區的住宅需求。

此一議題的背景是，正當加州政府極力增加住宅時，聖荷西都會區卻是2022年可用住宅最少的一個。成本確實是聖荷西住房難以增加的原因之一，新冠疫情導致建材、設備、薪資上漲71%，在聖荷西周邊的衝擊更為明顯。Erik Schoennauer稱，如果能夠降低成本，簡化行政程序，就能讓新建案更容易上路。