新希望華人癌症關懷基金會 信懷南、沈悅分享抗癌經驗

信懷南（左）與沈悅（右）座談分享抗癌經驗。（記者徐蓓蓓／攝影）

「新希望華人癌症 關懷基金會」23日在密爾比達舉行記者會，宣布將在10月28日舉辦成立十年的紀念大會。這是基金會疫情後首次線下的年會，意義非凡，屆時將為灣區癌友和各界朋友呈現一場內容豐富多彩的年會。

「新希望華人癌症關懷基金會」理事張逸平女士。（記者徐蓓蓓／攝影）

「新希望華人癌症關懷基金會」是服務灣區華人癌友及家屬的非營利慈善公益組織。今年已經是基金會走過的第十個年頭了。

當天記者會上，基金會邀請到嘉賓信懷南和顧問沈悅女士分享自己的抗癌經驗和人生感悟。

信懷南是洛杉磯加大工商管理碩士（MBA）。前半生從事電腦應用套裝軟體開發、管理和顧問工作。後半生在北美媒體連續撰寫星期天專欄25年。還成立群德基金會，為四川涼山地區少數民族修建校舍，為病童添置家具，為台灣山地學童購買球鞋、樂器。

信懷南2020年突然發現自己罹患癌症，之前的各種世界旅行計畫不得不取消，經歷了漫長而痛苦的治療。至今仍然受到放療後遺症的困擾。但他積極樂觀地表示：「重要的是從生癌症這件事中我們學到了什麼，」也提醒大家注意身體的警訊，不要忽視小病痛。

沈悅是台大化學系畢業，來美攻讀加州 理工，後在柏克萊加大和史丹福大學從事生化研究工作。1996年罹患乳癌，從此積極投入華人的防癌抗癌工作。曾任美國防癌協會加州華人分會會長，全球華人乳癌病友組織聯盟榮譽會長。2013年參與創辦並至今服務於新希望華人癌症關懷基金會。

沈悅樂觀開朗，自嘲不是典型的北一女畢業生。對癌症治療的痛苦，她以感恩的心態面對。以超強的同理心，投入癌友的支持和救護慈善事業。

「新希望華人癌症關懷基金會」年會主席施香君博士。（記者徐蓓蓓／攝影）

基金會理事張逸平、執行主任趙汝婷及年會主席施香君邀大家參加10月28日在迪安薩學院視覺和表演藝術中心舉辦的年會。計畫當天下午1時舉行年會靜態展與小聚，2時上演舞台節目「執手十年新希望」。

「新希望華人癌症關懷基金會」執行主任趙汝婷。（記者徐蓓蓓／攝影）

新希望理事黃夷伍醫師將做「探索癌症治療的新發展」講演。理事劉淑明醫學博士江用「趣味問答」形式為大眾揭開治療中的迷思。

新希望華人癌症基金會對求助人群沒有身分限制和具體要求，只要是華人癌友都可以申請幫助。主要服務項目有電話諮詢／關懷熱線、 癌友就醫接送、醫生義務諮詢、協助與醫生溝通、互助小組、病患家屬喘息服務、社會福利資訊、康復活動、社區教育和愛心康復餐等。

活動免費入場，歡迎網路報名：www.newhopecancer.org，或來電登記：408-609-3338。