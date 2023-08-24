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Cinequest電影節 以灣區為背景的「東灣」受關注

記者徐蓓蓓／南灣報導
「東灣」是吳恬敏主演的第一部電影長片。（主辦單位提供)
「東灣」是吳恬敏主演的第一部電影長片。（主辦單位提供)

日前開幕的Cinequest電影節是矽谷一年一度的電影盛事。雖然今年的好萊塢罷工會影響到一些電影名人出席，但完全不影響好電影輪番上映。本年度的電影節更是在傳統舉辦地聖荷西之外，另開山景城會場，方便半島地區影迷觀影。

以灣區為背景的電影「東灣」海報。（官網截屏）
以灣區為背景的電影「東灣」海報。（官網截屏）

據悉，今年的電影節除15日在聖荷西加州劇院的首映禮外，24日還將在ShowPlace ICON 電影院舉行第二首影禮，上映由曾出演「星球大戰：原力覺醒」的李得麗 （Daisy Ridley) 主演的「有時候我會想到死（Sometimes I Think About Dying)」。

此次電影節將展映253部來自世界各地的電影。有82部是世界首映或美國首映。其中由金球獎提名華裔演員吳恬敏 （Constance Wu, 「摘金奇緣」女主）主演的灣區題材電影「東灣」（East Bay）引人注目。

電影「東灣」以舊金山灣區為背景，並在東灣實景拍攝。導演Daniel Yoon自編自導並親自出演。 Yoon對媒體表示，選擇灣區作為電影背景，是因為灣區有著非常多元的文化背景，可以展現出不同社群和種族之間充滿活力的碰撞。

喚醒人們關注生存狀態

導演希望藉影片喚醒人們對自身生存狀態的關注，意識到人們生活在一個非常特別的時代和地點。在這裡，獲得成功和幸福的壓力是如此巨大，使得人們做出種種或荒誕或可笑的行為。他說，作為敘述者，自己有意識地在影片中後撤了一步，這樣觀眾就會發現--「啊，這就是我的生活，我的處境。」

Yoon透露，「東灣」是吳恬敏主演的第一部電影長片，同時盛讚吳恬敏表現專業，和其他主創人員同吃同住。在柏克萊海邊公園拍攝時氣溫極低，非常寒冷，她也毫無怨言。觀眾可以在片中看到在其他大製作電影中難得一見的吳恬敏另一面。

導演還推薦了吳恬敏和印裔演員拉德尼爾（Kavi Ramachandran Ladnier）的雙女主陣容，認為兩位都是傑出的女演員。還特別提到，這樣的安排是為了打破很多人對亞裔美國人褊狹的認識，從不同角度和層面展現灣區族群豐富的生態和精采的精神內核。

Cinequest電影節由電影製作人胡賽（Halfdan Hussey) 和鮑威爾 （Kathleen Powell）在1990年創辦，被「終極電影節指南」（Ultimate Film Festival Survival Guide)」譽為「電影的未來。」「今日美國」（USA Today)讀者票選它為最佳電影節。

Cinequest電影節創始人胡賽在投身電影藝術前，其實是個理科生。（照片由胡賽...
Cinequest電影節創始人胡賽在投身電影藝術前，其實是個理科生。（照片由胡賽提供）

胡賽在自己的藝術工作室接受了採訪。身後是藍綠色染色的絲綢覆蓋的牆面，充滿了藝術氣息。然而誰能想到在投身電影藝術前，他其實是個理科生。決定從影後，他的第一部作品就入選了威尼斯電影節。

威尼斯電影節上各國影人思想碰撞，各種文化異彩紛呈的經歷讓他大開眼界。回美後就決定要創辦電影節。選在矽谷，是因為覺得這裡是創新的中心，有著豐富多彩的文化生態， 不同族群有著頻繁的互動。

聖荷西加州劇院裡參加電影節的觀眾。（胡賽提供）
聖荷西加州劇院裡參加電影節的觀眾。（胡賽提供）

聖荷西的加州劇院有著厚重的歷史，而今年山景城的新地點代表了創新的精神，可以同時上映更多的影片。今年因為演員公會的罷工，很多大牌演員無法前來，但超多Z世代的年輕觀眾給電影節注入了新的活力。

胡賽說，電影節今後將保留聖荷西和山景城的雙主場安排。明年演員公會罷工結束，還會像之前那樣繼續邀請哈里森福特、尼可拉斯凱奇這樣的傑出的電影人出席。

本次電影節上映的其他華語電影還有「我们不能白頭偕老」（Till Love Do Us Part）、「紙騎兵」（A Zebra-Riding Boy）。 華語短片有橘子（Mandarins）、筷子（Chopsticks）、金魚缸（Fishbowl ），天台戲夢 （Teenage Dream on the Rooftop)。

灣區 聖荷西 罷工

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