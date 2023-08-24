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聖縣「人人正義」高中生藝術賽描繪蝴蝶 籲抗暴力犯罪

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣地檢長羅森，鼓勵聖縣高中生提交描繪蝴蝶的原創藝術作品，參加今年的「人人正義」藝術大賽。（聖他克拉拉縣地檢處提供）
聖他克拉拉縣地檢長羅森，鼓勵聖縣高中生提交描繪蝴蝶的原創藝術作品，參加今年的「人人正義」藝術大賽。（聖他克拉拉縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）鼓勵聖縣高中生提交描繪蝴蝶的原創藝術作品，參加今年的「人人正義」（Justice for All）藝術競賽。參賽學生的藝術作品將用於裝飾聖縣地檢處新擴建的馬里波薩斯復原中心（Mariposas Resiliency Center）。該中心位於吉爾洛，前身是吉爾洛強力復原中心（Gilroy Strong Resiliency Center）。經過擴建後，旨在為暴力犯罪受害者提供全面的幫助與支持，包括現場心理健康和宣傳服務。

馬里波薩斯復原中心以西班牙語中「蝴蝶」一詞命名。2019年吉爾洛大蒜節發生大規模槍擊事件，三名年輕的受害者遇難。其中年紀最小的羅梅羅（ Stephen Romero）只有六歲，薩拉查（Keyla Salazar）13歲，而最年長的艾比也只有25歲（Trevor Irby）。悲劇發生後，蝴蝶成為了這三名受害者的象徵，也成為社區在槍擊事件發生後所表現出的韌性的象徵。

「蝴蝶象徵著希望。我們希望馬里波薩斯復原中心能夠成為那些受到暴力傷害的人康復和重新開始的地方。」 羅森表示，「用才華橫溢的社區年輕人的蝴蝶藝術品來裝飾馬里波薩的大廳，這感覺很不錯。」

所有聖縣高中生都受邀參與此次藝術大賽。作品形式與媒介不限，油畫、鉛筆畫、木炭畫、攝影、平面設計等均可。參賽者需在9月29日（星期五）之前提交作品。獲獎者名單將於10月13日（星期五）在地檢處網站和Facebook頁面上公佈。

第一名獲獎者將獲得1500元獎金。作品將在地檢處網站和其他場所的顯眼的位置展示。第二名獲勝者將獲得1000元，第三名獲勝者將獲得500元。在馬里波薩斯復原中心10月24日的開幕式上，將為前三名獲獎者舉行頒獎典禮。所有沒有獲得名次的參賽者也將收到一張星巴克禮品卡，作品也將在中心展示。

了解參賽規則請訪問：countyda.sccgov.org/justice-all-award-mariposas-butterflies-poster-contest-rules-0

，或郵件諮詢：[email protected]

槍擊 暴力犯罪 星巴克

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