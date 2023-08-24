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聖荷西警察部門整改升級 議會開會討論

記者徐蓓蓓／南灣報導
聖荷西市議會開會討論警察部門整改及運作升級。（聖荷西市議會會議截屏）
聖荷西市議會開會討論警察部門整改及運作升級。（聖荷西市議會會議截屏）

聖荷西市議會22日開會討論警察部門整改及運作升級建議等議題。聖荷西警局副中隊長韓布林 （Paul Hamblin)、 聖荷西市經理助理漢米爾頓 （Peter Hamilton) 做了「警察部門政改和運作升級現狀」的報告。聖荷西警察局長馬塔 （Anthony Mata）回答了議員提問。

報告回顧了佛洛依德致死事件後，市議會在2022年3月1日開始要求「聖荷西警察的強制措施使用評估」，以及「21世紀警察執法報告」。2022年5月10日城市管理辦公室發表了來自重建公共安全社區委員會和「對市議會公共安全章程審查的建議」的報告。2022年11月17日開始向公共安全、金融和戰略支持委員會報告，分析了各項措施實施現狀，審查了各項建議，並被要求在6個月後更新狀態報告。

報告分析了目前各項建議措施的優先級和進展狀況，對比了22年11月，23年5月和23年8月三組數據。其中23年8月顯示的數據完成度是最高的。與此同時，由特別挑選的警官組成的強制措施執行審查委員會」定期開會，審查強制措施使用狀況。委員會所有成員都受過強制執法分析的訓練，會分析每一期有瀆職嫌疑的事件。

警局內部開展多元性別族群 LGBQ+人群執法、警民溝通、程序正義和種族平等執法等專項培訓。由一名警官，三名警員組成特殊訓練的機動危機評估小組（MCAT），與執業精神醫師合作，一周七天待命。還在2023年更行了語言行動計畫，通過及時有效的項目資源和福利，和給警員基礎西語培訓，來幫助英文有障礙的人群。

展望未來，警局希望通過社區聯絡咨詢師來對社區溝通工作進行評估和獲得建議，通過警局活動培訓和政策傾斜來加強社區關係的建設。具體咨詢師的人選目前仍在甄選中。

目前的計畫是2023年12月實現向公共安全，金融和戰略支持委員會的定期提供暴力防止報告。2024年1月實現向市議會提供911電話分析報告。到2024年5月，逐步實現基於社區的家庭暴力防止。

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