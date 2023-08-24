舊金山禁驅趕無家者 數百民眾集會抗議

布里德與市議員們加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）

數百位民眾23日聚集在舊金山 聯邦上訴法院大樓外，抗議法院「禁止舊金山市清掃無家者帳篷或營地」的命令。

抗議民眾要求聯邦第九巡迴上訴法院取消該禁令，而起訴舊金山市的法律團隊、民權律師委員會和美國公民自由聯盟，則要求法官24日的地方法院聽證會上裁決執行此命令。

當天舊金山市長布里德與幾位溫和派市議員殷嘉立、孟達文、麥德誠等也加入了反對法院命令的抗議人群。米爾克民主俱樂部等團體成員，則在集會現場倡導為無家者提供更多經濟適用房和庇護 所；在當天集會抗議現場也是支持和反對兩大陣營的明顯對抗。

立場分歧的兩群人互相對峙和高喊陣營口號，並在法院外爆發了情緒高漲和激烈的辯論，並試圖蓋過對方的聲音。

當天訴訟是由無家可歸者聯盟在近一年前提出，指控舊金山「懲罰無家者，並在清理帳篷或營地時沒了收他們的財物，違反了州和聯邦法律，此政策實施侵犯了無家者權利。」並要求舊金山建造更多經濟適用房和庇護所。

市府律師邱信福辦公室對此發文表示，許多無家可歸的居民拒絕接受庇護。舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家者服務方面花費了數十億元，現有在街頭搭帳篷的無家者多是拒絕進入庇護所的「自願無家者」。

邱信福聲明表示，很高興在當天法庭的辯論之後，原告同意對拒絕庇護的無家者們可以採取執法行動，也感謝法官辯論過程中的明察秋毫，期待法院最後的判決。

2022年12月，北加州 聯邦上訴法院法官柳唐娜（Donna Ryu）發布一項初步禁令，禁止舊金山執行對「非自願無家可歸者」在公共場所或是街道的露營地進行清掃。

在集會現場，布里德表示，對於無家者庇護所的問題，舊金山做了大量的工作和努力，城市的命運不能掌握在一個不住在這個城市的人手裡（指法官住在東灣）。

市議員孟達文表示，居住在街頭帳篷內的無家者拒絕庇護，在街頭從事毒品販賣等非法行為，這對市區內上班工作、居民以及遊客會產生非常大的負面影響，拆除這些帳篷營地是保障舊金山安全衛生美麗的重要步驟。