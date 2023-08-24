我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

舊金山禁驅趕無家者 數百民眾集會抗議

記者李怡╱舊金山報導
布里德與市議員們加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）
布里德與市議員們加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）

數百位民眾23日聚集在舊金山聯邦上訴法院大樓外，抗議法院「禁止舊金山市清掃無家者帳篷或營地」的命令。

抗議民眾要求聯邦第九巡迴上訴法院取消該禁令，而起訴舊金山市的法律團隊、民權律師委員會和美國公民自由聯盟，則要求法官24日的地方法院聽證會上裁決執行此命令。

當天舊金山市長布里德與幾位溫和派市議員殷嘉立、孟達文、麥德誠等也加入了反對法院命令的抗議人群。米爾克民主俱樂部等團體成員，則在集會現場倡導為無家者提供更多經濟適用房和庇護所；在當天集會抗議現場也是支持和反對兩大陣營的明顯對抗。

立場分歧的兩群人互相對峙和高喊陣營口號，並在法院外爆發了情緒高漲和激烈的辯論，並試圖蓋過對方的聲音。

當天訴訟是由無家可歸者聯盟在近一年前提出，指控舊金山「懲罰無家者，並在清理帳篷或營地時沒了收他們的財物，違反了州和聯邦法律，此政策實施侵犯了無家者權利。」並要求舊金山建造更多經濟適用房和庇護所。

市府律師邱信福辦公室對此發文表示，許多無家可歸的居民拒絕接受庇護。舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家者服務方面花費了數十億元，現有在街頭搭帳篷的無家者多是拒絕進入庇護所的「自願無家者」。

邱信福聲明表示，很高興在當天法庭的辯論之後，原告同意對拒絕庇護的無家者們可以採取執法行動，也感謝法官辯論過程中的明察秋毫，期待法院最後的判決。

2022年12月，北加州聯邦上訴法院法官柳唐娜（Donna Ryu）發布一項初步禁令，禁止舊金山執行對「非自願無家可歸者」在公共場所或是街道的露營地進行清掃。

在集會現場，布里德表示，對於無家者庇護所的問題，舊金山做了大量的工作和努力，城市的命運不能掌握在一個不住在這個城市的人手裡（指法官住在東灣）。

市議員孟達文表示，居住在街頭帳篷內的無家者拒絕庇護，在街頭從事毒品販賣等非法行為，這對市區內上班工作、居民以及遊客會產生非常大的負面影響，拆除這些帳篷營地是保障舊金山安全衛生美麗的重要步驟。

部分當天參與抗議的華裔民眾則表示，支持舊金山對非法營地做出清理，保衛舊金山的安全。

華埠社區民眾抗議，呼籲清除街道上的無家者帳篷。（記者李怡╱攝影）
華埠社區民眾抗議，呼籲清除街道上的無家者帳篷。（記者李怡╱攝影）
布里德（左一）與市議員加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）
布里德（左一）與市議員加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）
圖為當天法院外，反對清理遊民帳篷的抗議民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為當天法院外，反對清理遊民帳篷的抗議民眾。（記者李怡╱攝影）
布里德與市議員們加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）
布里德與市議員們加入抗議人群。（記者李怡╱攝影）
圖為當天支持清除遊民帳篷的抗議民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為當天支持清除遊民帳篷的抗議民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為當天抗議民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為當天抗議民眾。（記者李怡╱攝影）

舊金山 庇護 加州

上一則

Westfield購物中心 舊金山擬改建體育場

下一則

灣區部分地區 今遭遇90度以上高溫

延伸閱讀

舊金山4歲女童被撞死 布里德令改善街道安全

舊金山4歲女童被撞死 布里德令改善街道安全
舊金山公務員年收入 布里德不是最高薪

舊金山公務員年收入 布里德不是最高薪
茂宜島度假遇野火 布里德安全轉赴歐胡島

茂宜島度假遇野火 布里德安全轉赴歐胡島
舊金山市長當地度假 轉往歐胡島

舊金山市長當地度假 轉往歐胡島
舊金山市長布里德茂宜島度假遇野火 已安全轉赴歐胡島

舊金山市長布里德茂宜島度假遇野火 已安全轉赴歐胡島

熱門新聞

代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

2023-08-20 21:53
美國新聞與世界報導將聖荷西列為美國第二個最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州都會區。（本报档案照）

全國適合養家餬口都會區 聖荷西排第二 華人怨房價太高

2023-08-19 20:21

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹