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Westfield購物中心 舊金山擬改建體育場

編譯組／23日綜合報導
舊金山正在研究是否將Westfield購物中心改建為體育場。(Getty Images)
舊金山正在研究是否將Westfield購物中心改建為體育場。(Getty Images)

舊金山市長布里德22日透露，舊金山正在研議一座潛在足球場的概念設計，可能有朝一日取代近來決定將其歸還給貸款人的Westfield購物中心。

根據「舊金山紀事報」報導，布里德日前在商會金融區辦公室告訴記者與商界領袖，舊金山市府正與建築公司「Gensler」討論「一些潛在可能性的初步設計工作」，可能在位於Market街與第五街的Westfield舊金山中心場地，建造大型體育場。

市長僅透露少許細節，市長辦公室表示，建築公司正處於進行可行性研究的初期階段。市長6月開始公開提出在該場地建造體育場的想法，但由於市府並不擁有這個購物中心，目前舊金山市也沒有專業足球隊，在這個地塊建造一座體育場的能力，相當有限。

儘管如此，布里德對市中心商業地帶發展大型設施的態度，依然充滿希望，也強調市府在振興市中心取得進展。就在她發表談話的後一天，IKEA商店在舊金山市中心開幕，店址就在市長認為可能成為體育場的前購物中心街道上。

布里德稱許，原Westfield購物中心場地靠近BART、Muni與纜車，若在該場地建造體育場，不僅可舉辦職業足球比賽，還可舉辦音樂會，設施約可容納2萬5000人，甚至比Chase Center的1萬8000個座位數還多，她說，許多人對Westfield購物中心地產表達興趣，但未具體說明是何方或何種類型機構。

布里德也回顧六個多月前首次提出的舊金山市中心振興計畫，說明多項措施進展，包括公共安全與將人流帶回金融區與周邊地區。她指出，有越來越多上班族回到市中心，公司對城市新空間需求也在增加中，儘管數據顯示，與2019年水平相較，舊金山仍落後美國其他主要城市。

市政廳也嘗試在市中心舉辦更多活動，並讓辦公室改建為住房更簡易。根據布里德辦公室，市中心近來舉辦兩場夜市活動、共有超過1萬人參加；一些開發商也表示有興趣根據市府發布要求、進行辦公樓改造成住房。

然而，暴風雲層仍籠罩舊金山城市。位在Market街與Van Ness大道、耗資12億元的綜合用途建築項目，開發商因困窘財務環境而暫停施工，該項目包括333間公寓與29萬平方英尺辦公室，以及零售與藝術空間，布里德表示，由於項目相關開發費用問題，開發商必須暫停推進，對城市來說是一大損失。

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