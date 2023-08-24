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退伍軍人症 列治文市水療中心釀2死

編譯組／康曲柯士達23日電
檢測證實，列治文市水療中心確實存在大量退伍軍人症細菌已導致兩人死亡。（美聯社）
檢測證實，列治文市水療中心確實存在大量退伍軍人症細菌已導致兩人死亡。（美聯社）

根據舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，康曲柯士達縣（Contra Costa County）官員周21日表示，實驗室檢測證實了本月早些時候造成兩人死亡的退伍軍人症（Legionnaires’ disease）的感染源頭，列治文市一家水療中心正在接受調查；該水療中心的熱水浴缸中確實存在大量退伍軍人症細菌，當局判斷此該水療中心很可能就是導致多人感染退伍軍人症的源頭。

據信，六名顧客在列治文的Zen Day Spa消費後受到感染，其中兩人死亡、兩人在泡溫泉後不久發病，被懷疑感染了退伍軍人症，另外兩人後來經實驗室確診被發現感染了退伍軍人症。

退伍軍人症細菌通常存在於湖泊和溪流中，如果水處理不當，也會在熱水浴缸或加熱系統中滋生。人們吸入含有這種細菌的水的氣溶膠飛沫，就會受到感染。

在當地醫院報告了兩起死亡病例後，康曲柯士達衛生局於8月5日宣布展開調查。實驗室結果尚未最終確定，但初步結果顯示退伍軍人症細菌濃度較高。

衛生官員預計不會出現更多病例，因為潛伏期（從接觸細菌到出現症狀的時間）已經過去，而且這種疾病不會在人與人之間傳播。

衛生局副局長斯理尼瓦散（Meera Sreenivasan）說：「目前，我們認為公眾不會受到威脅。」

Zen Day Spa 沒有得到過縣裡要求的經營熱水浴缸的許可證，否則衛生部門會對該水療中心進行定期檢查。官員說，該熱水池是一個住宅泳池，而非商業泳池，因此缺乏適當消毒所需的設備。

康縣周一簽發了一份消減令（abatement order），宣布該公司為公害，責令其進行專業清潔，在30天內處理掉熱水浴缸。

該公司於8月5日自願關閉，在康曲柯士達衛生局重新檢查之前不得再營業。衛生機構將把此事提交給地區檢察長辦公室，後者可能會提出刑事指控。

去年，納巴（Napa）市爆發了一起退伍軍人症感染，導致一人死亡，12人住院治療，這與一家酒店冷卻塔的細菌含量過高有關。

康曲柯士達縣衛生官員澤維利（Ori Tzvieli） 在聲明中說：「隨著氣候變化的不斷加劇，對熱浴缸和泳池進行適當維護，這對於擁有浴缸的企業和個人來說變得越來越重要。氣溫升高使得退伍軍人症細菌和其他細菌，更容易在未經適當處理的水中滋生和繁殖。」

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