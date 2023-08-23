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售摻芬太尼藥丸給洛斯蓋圖高中學生 聖荷西男判12年

記者葛歆睿／洛斯蓋圖報導
23歲的阿門達里斯在洛斯蓋圖市中心、洛斯蓋圖高中的停車場和附近的一座教堂向青少年出售毒品，於2022年12月因涉嫌犯罪被捕。（聖他克拉拉縣地檢處提供）
23歲的阿門達里斯在洛斯蓋圖市中心、洛斯蓋圖高中的停車場和附近的一座教堂向青少年出售毒品，於2022年12月因涉嫌犯罪被捕。（聖他克拉拉縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢處表示，一名專門向洛斯蓋圖高中（Los Gatos High School）學生銷售含有芬太尼藥丸的聖荷西毒販上周承認所有指控，將被判處12年監禁。

當局表示，23歲的阿門達里斯（Simon Armendariz）綽號「危險人物」（Risky）和「瘋子」（Madman），在洛斯蓋圖市中心、洛斯蓋圖高中的停車場和附近的一座教堂向青少年出售毒品，於2022年12月因涉嫌犯罪被捕。據聖縣地檢處稱，他承認了所有指控，其中包括四項向未成年人出售毒品、受禁人員持有彈藥和持有芬太尼的輕罪，以及兩項先前的犯罪行為。

「眾所周知，芬太尼會殺人，」聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中說，「如果你向青少年出售芬太尼，那麼我們的檢察官將竭盡全力將你送進監獄很長一段時間。」

羅森表示，圍繞阿門達里斯的調查，始於一名15歲女孩在參加戒毒互助會晚間會議時，在洗手間服藥過量暈倒。當護理人員趕到，她已經失去知覺，臉色蒼白，摸起來很冷。護理人員給女孩使用了納洛酮以逆轉鴉片類藥物作用，她才得以倖存。當局後來表示，她服用了一顆摻有芬太尼的假冒Percocet藥丸。

自2020年以來，洛斯蓋圖高中一直因芬太尼相關事件而受到密切關注，當時兩名學生在校外吸毒過量死亡。從那時起，高中的所有工作人員都接受了識別過量症狀和使用納洛酮的培訓。

自2020年以來，洛斯加托斯高中一直因芬太尼相關事件而受到密切關注，當時兩名學生...
自2020年以來，洛斯加托斯高中一直因芬太尼相關事件而受到密切關注，當時兩名學生在校外吸毒過量死亡。從那時起，高中的所有工作人員都接受了識別過量症狀和使用納洛酮的培訓。（記者葛歆睿 / 攝影）

毒品 監獄 聖荷西

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