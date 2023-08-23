售摻芬太尼藥丸給洛斯蓋圖高中學生 聖荷西男判12年

23歲的阿門達里斯在洛斯蓋圖市中心、洛斯蓋圖高中的停車場和附近的一座教堂向青少年出售毒品，於2022年12月因涉嫌犯罪被捕。（聖他克拉拉縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢處表示，一名專門向洛斯蓋圖高中（Los Gatos High School）學生銷售含有芬太尼藥丸的聖荷西 毒販上周承認所有指控，將被判處12年監禁。

當局表示，23歲的阿門達里斯（Simon Armendariz）綽號「危險人物」（Risky）和「瘋子」（Madman），在洛斯蓋圖市中心、洛斯蓋圖高中的停車場和附近的一座教堂向青少年出售毒品 ，於2022年12月因涉嫌犯罪被捕。據聖縣地檢處稱，他承認了所有指控，其中包括四項向未成年人出售毒品、受禁人員持有彈藥和持有芬太尼的輕罪，以及兩項先前的犯罪行為。

「眾所周知，芬太尼會殺人，」聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中說，「如果你向青少年出售芬太尼，那麼我們的檢察官將竭盡全力將你送進監獄 很長一段時間。」

羅森表示，圍繞阿門達里斯的調查，始於一名15歲女孩在參加戒毒互助會晚間會議時，在洗手間服藥過量暈倒。當護理人員趕到，她已經失去知覺，臉色蒼白，摸起來很冷。護理人員給女孩使用了納洛酮以逆轉鴉片類藥物作用，她才得以倖存。當局後來表示，她服用了一顆摻有芬太尼的假冒Percocet藥丸。