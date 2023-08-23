安樂居專欄／長者居家幸福養老 多種資源可利用

安樂居社區客戶經理朱冠同說，美國社會有頗多資源，支援長者安全留在家中，安享晚年。（受訪者供圖）

安樂居社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）表示，因為種種原因，長者希望留在家中養老。社會服務的關鍵是為長者安全居家養老創造條件。美國社會有頗多資源，支援長者安全留在家中，安享晚年。服務可以針對長者的個別需要而制定，若長者不能煮飯，就需要送餐服務。難以外出，就需接送服務。

安樂居社區客戶經理朱冠同說，美國社會有頗多資源，支援長者安全留在家中，安享晚年。（視頻截圖）

朱冠同表示，長者願意留在家中養老，有多個原因。比如，留在家中，可以維持獨立，照顧自己，保護隱私，保持社會角色。長者待在熟悉的地方，對心理健康有益。有事情可以找到熟悉的鄰居或朋友。附近熟悉的環境，也對長者有幫助。若長者記性不好，外出散步或辦事，因為地方熟悉，能找到回家的路。長者留在家中，對居住的區域熟悉，方便接受社區服務。

在熟悉的社區裡，長者認識很多鄰居，朋友，有利於投入社區，相當於間接投入社會。還能以主人身分邀請親友探訪，招待親友，這種身分至關重要。親友走訪，也是重要的社交活動。此外，家中有難以替代的意義，是孩子成長，先生或太太一起生活的地方，有頗多難忘的記憶。

因為種種原因，長者希望留在家中養老。（受訪者供圖）

朱冠同說，美國社會有頗多資源，幫助長者安全留在家中，安享晚年。長者可購買保險，得到健康支援。若是低收入 人群，也有相應計畫幫忙。留在家中，安全最重要。長者需要考慮，活動能力是否不錯？若手臂沒有力氣，拿不動炒菜鍋，不能自己煮飯吃，政府會提供食品券。安樂居也有送餐服務。安樂居的營養師可以充分考慮長者身體的需求，比如針對糖尿病 患者，提供定制食譜 和健康食物。

長者雖然留在家中，但有時要外出看醫生。若長者不能開車，附近乘坐公交車不方便，安樂居也提供接送服務。此外，長者家中需要保持清潔，需要類似安樂居的社工來打掃衛生。總之，長者需有支援，才能安全留在家中。非牟利機構安樂居在美國首創的長者全面護理計畫就是提供一站式服務， 從各方面支援長者居家安老。

朱冠同說，若長者經常在家中跌倒，欠缺平衡能力，步行都有一定危險性。需考慮接受專業人士檢查。找出原因，為何經常跌倒？能否改善？如果專業人士和其他支援服務都難以解決問題，就意味著長者可能需24小時護理，以保證其安全。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。