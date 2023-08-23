名校畢業、22歲Netflix工程師 搭乘Uber後離奇失蹤

康乃爾大學畢業生基達內日前在加州失蹤。（Yosief Kidane）

Fox電視台報導，來自紐約州羅徹斯特（Rochester），22歲康乃爾大學（Cornell Univ.）畢業生基達內（Yohanes Kidane），兩周前搬到加州 ，進入串流媒體巨頭Netflix擔任軟體工程師，卻於日前失蹤。他最後一次被看見是在14日（周一）美西時間晚上7時15分左右，在聖荷西 （San Jose）北第四街（North Fourth Street）28號搭乘優步（Uber）。聖荷西警方22日表示，搜尋工作尚無更多消息，也沒有發現與失踪有關的任何犯罪證據。

據悉，事發前幾天他告訴朋友，共乘經驗讓他非常擔心，不打算再獨自搭乘優步。如今家人正尋找答案。

基丹的兄弟尤西夫說，「就我們所知，監控攝影機拍下他在周一晚離開公寓搭乘優步，周二上午，一人於金門大橋 發現他的物品、手機和錢包，一名警官也在金門大橋發現他的背包。我們也知道他於18日和19日，都沒有在家工作。」他錢包裡的錢並未失蹤，手提電腦也還在背包裡。

基達內家族和來自康乃爾大學朋友一起，前來灣區參與搜尋。他們還有一名私家偵探，希望有目擊民眾提供訊息。他們不斷在避難所、醫院和其他地方尋找基達內，至今依然沒下落。

尤西夫說，兄弟倆差一歲，他們關係親密，「人們常常無法區分我們，混淆我們名字，我們一起上大學，一起學習，一起解決問題，他是我生命中不可缺少的一部分。」

基達內於康乃爾大學的前室友法莫（Austin Farmer）說，失蹤前幾天，他向朋友講述可疑的乘車經驗。當時他搭乘的優步駕駛告訴基達內「我要帶你去屋崙（Oakland），那裡更安全」，那時基達內發簡訊給朋友說「我可能遇到麻煩，他要求我取消預定並支付額外費用。」法莫說，他最終回到公寓，但這點非常可疑。自那次經驗後，基達內說他再也不會於舊金山獨自搭乘優步。

負責調查失蹤案的聖荷西警方告訴Fox電視台，調查仍進行中，截至22日上午尚無更多消息。但警方表示，搜尋工作也沒有發現與失踪有關的任何犯罪證據。

警方呼籲民眾提供線索，可致電408-277-8900。其親友也發起GoFundMe，替搜索工作募集資金。