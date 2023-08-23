我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

名校畢業、22歲Netflix工程師 搭乘Uber後離奇失蹤

編譯陳盈霖／綜合報導
康乃爾大學畢業生基達內日前在加州失蹤。（Yosief Kidane）
康乃爾大學畢業生基達內日前在加州失蹤。（Yosief Kidane）

Fox電視台報導，來自紐約州羅徹斯特（Rochester），22歲康乃爾大學（Cornell Univ.）畢業生基達內（Yohanes Kidane），兩周前搬到加州，進入串流媒體巨頭Netflix擔任軟體工程師，卻於日前失蹤。他最後一次被看見是在14日（周一）美西時間晚上7時15分左右，在聖荷西（San Jose）北第四街（North Fourth Street）28號搭乘優步（Uber）。聖荷西警方22日表示，搜尋工作尚無更多消息，也沒有發現與失踪有關的任何犯罪證據。

據悉，事發前幾天他告訴朋友，共乘經驗讓他非常擔心，不打算再獨自搭乘優步。如今家人正尋找答案。

基丹的兄弟尤西夫說，「就我們所知，監控攝影機拍下他在周一晚離開公寓搭乘優步，周二上午，一人於金門大橋發現他的物品、手機和錢包，一名警官也在金門大橋發現他的背包。我們也知道他於18日和19日，都沒有在家工作。」他錢包裡的錢並未失蹤，手提電腦也還在背包裡。

基達內家族和來自康乃爾大學朋友一起，前來灣區參與搜尋。他們還有一名私家偵探，希望有目擊民眾提供訊息。他們不斷在避難所、醫院和其他地方尋找基達內，至今依然沒下落。

尤西夫說，兄弟倆差一歲，他們關係親密，「人們常常無法區分我們，混淆我們名字，我們一起上大學，一起學習，一起解決問題，他是我生命中不可缺少的一部分。」

基達內於康乃爾大學的前室友法莫（Austin Farmer）說，失蹤前幾天，他向朋友講述可疑的乘車經驗。當時他搭乘的優步駕駛告訴基達內「我要帶你去屋崙（Oakland），那裡更安全」，那時基達內發簡訊給朋友說「我可能遇到麻煩，他要求我取消預定並支付額外費用。」法莫說，他最終回到公寓，但這點非常可疑。自那次經驗後，基達內說他再也不會於舊金山獨自搭乘優步。

負責調查失蹤案的聖荷西警方告訴Fox電視台，調查仍進行中，截至22日上午尚無更多消息。但警方表示，搜尋工作也沒有發現與失踪有關的任何犯罪證據。

警方呼籲民眾提供線索，可致電408-277-8900。其親友也發起GoFundMe，替搜索工作募集資金。

聖荷西 金門大橋 加州

上一則

向學生買色情照和影片 聖荷西學校43歲員工被捕

下一則

安樂居專欄／長者居家幸福養老 多種資源可利用

延伸閱讀

降低火災風險 加州官員尋求AI幫忙

降低火災風險 加州官員尋求AI幫忙
舊金山無人駕駛計程車 料擴至灣區各城市

舊金山無人駕駛計程車 料擴至灣區各城市
聖荷西高薪公務員 63人年薪逾40萬

聖荷西高薪公務員 63人年薪逾40萬
女中音方麗婭 9/9灣區高歌愛之迷宮

女中音方麗婭 9/9灣區高歌愛之迷宮
全美5城 逾半待售房屋破百萬元 加州占了前4

全美5城 逾半待售房屋破百萬元 加州占了前4

熱門新聞

代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

2023-08-16 02:19
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

2023-08-20 21:53

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺