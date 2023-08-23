米慎區寵物店涉虐犬 金山管控動物局調查

舊金山Wag Hotel的寵物游泳池。（美聯社）

舊金山灣區 動物福利官員正調查米慎區(Mission District)一家專門照顧寵物的Wag Hotel分店。當地方媒體報導這家寵物照養店虐待寵物事件後，舊金山照顧與管控動物局(San Francisco Animal & Control)副主任科爾索(Amy Corso)表示，將進一步詳細調查。

Wag行銷副主任兼發言人卡雷(BJ Kalay)證實，動物管控官員上周三前來這家位於第14街的寵物照養店進行查詢。他說，查詢期間，這家米慎區的Wag Hotel分店讓專員自由調查，全不干涉。他說，Wag已向舊金山照顧與管控動物局要求提供調查結果，並強調取得調查結果後，將與社會大眾分享。

舊金山紀事報發布顧客指控一些Wag Hotel加州 地區分店出現虐待寵物報導後，動物管控官員立即對這家米慎區的分店展開調查。有些顧客稱，米慎區這家Wag分店忽略或延誤餵食他們付錢委託照顧的寵物。

Wag於2005年創立於沙加緬度西區，目前已增加到15處Wag寵物服務所，其中五處設於灣區。Wag Hotel行銷廣告稱提供寵物奢華服務，寵物主人甚至可為自己的寵物租「特級套房」(ultrasuites)，每晚155元。寵物主人亦可繳納更高服務費，讓Wag Hotel員工延長遛狗時間或陪同寵物玩耍時間。

兩名TikTok玩家對Wag的廣告形象提出挑戰，拿出他們自行拍攝的錄影，指控舊金山Wag Hotel虐待他們的寵物狗，這兩位玩家的寵物狗都是金毛犬(Golden Doodle)。米雪兒·阮(Michelle Nguyen)告訴她的粉絲說，2022年期間，有一次她的寵物金毛犬從舊金山Wag Hotel送回來時，全身是尿味，不斷顫抖，走動不停，情況糟透了。

另外一名玩家普萊斯拉·陳(Priscilla Chan)說，她的金毛犬科比(Cobie)從米慎區Wag Hotel領回來時也是滿身尿味。她指出，最糟糕的是，照顧寵物的人不餵柯比任何食物。

卡雷對這些顧客指控沒有正面回辯。他說，疫情期間，有服務不周到之處。然而他指出，比起其他寵物服務廠商，Wag的服務不差，許多顧客回答問卷調查時，對Wag的服務表示滿意。

舊金山照顧與管控動物局官員不願進一步回答周三調查行動之外的其他問題。調查人員表示，他們的管轄權僅限於舊金山，因此他們調查行動也是限於米雪兒·阮與普萊斯拉·陳所抱怨的這家Wag Hotel。