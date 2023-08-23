我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

米慎區寵物店涉虐犬 金山管控動物局調查

編譯組／灣區22日電
舊金山Wag Hotel的寵物游泳池。（美聯社）
舊金山Wag Hotel的寵物游泳池。（美聯社）

舊金山灣區動物福利官員正調查米慎區(Mission District)一家專門照顧寵物的Wag Hotel分店。當地方媒體報導這家寵物照養店虐待寵物事件後，舊金山照顧與管控動物局(San Francisco Animal & Control)副主任科爾索(Amy Corso)表示，將進一步詳細調查。

Wag行銷副主任兼發言人卡雷(BJ Kalay)證實，動物管控官員上周三前來這家位於第14街的寵物照養店進行查詢。他說，查詢期間，這家米慎區的Wag Hotel分店讓專員自由調查，全不干涉。他說，Wag已向舊金山照顧與管控動物局要求提供調查結果，並強調取得調查結果後，將與社會大眾分享。

舊金山紀事報發布顧客指控一些Wag Hotel加州地區分店出現虐待寵物報導後，動物管控官員立即對這家米慎區的分店展開調查。有些顧客稱，米慎區這家Wag分店忽略或延誤餵食他們付錢委託照顧的寵物。

Wag於2005年創立於沙加緬度西區，目前已增加到15處Wag寵物服務所，其中五處設於灣區。Wag Hotel行銷廣告稱提供寵物奢華服務，寵物主人甚至可為自己的寵物租「特級套房」(ultrasuites)，每晚155元。寵物主人亦可繳納更高服務費，讓Wag Hotel員工延長遛狗時間或陪同寵物玩耍時間。

兩名TikTok玩家對Wag的廣告形象提出挑戰，拿出他們自行拍攝的錄影，指控舊金山Wag Hotel虐待他們的寵物狗，這兩位玩家的寵物狗都是金毛犬(Golden Doodle)。米雪兒·阮(Michelle Nguyen)告訴她的粉絲說，2022年期間，有一次她的寵物金毛犬從舊金山Wag Hotel送回來時，全身是尿味，不斷顫抖，走動不停，情況糟透了。

另外一名玩家普萊斯拉·陳(Priscilla Chan)說，她的金毛犬科比(Cobie)從米慎區Wag Hotel領回來時也是滿身尿味。她指出，最糟糕的是，照顧寵物的人不餵柯比任何食物。

卡雷對這些顧客指控沒有正面回辯。他說，疫情期間，有服務不周到之處。然而他指出，比起其他寵物服務廠商，Wag的服務不差，許多顧客回答問卷調查時，對Wag的服務表示滿意。

舊金山照顧與管控動物局官員不願進一步回答周三調查行動之外的其他問題。調查人員表示，他們的管轄權僅限於舊金山，因此他們調查行動也是限於米雪兒·阮與普萊斯拉·陳所抱怨的這家Wag Hotel。

舊金山 灣區 加州

上一則

高稅收、沒隱私 多位名人搬離加州

下一則

屋崙華埠2店竊嫌 偷來車牌犯案 追查棘手

延伸閱讀

無力應對500多件性侵官司 舊金山總主教區聲請破產

無力應對500多件性侵官司 舊金山總主教區聲請破產
全美生活費最高城市 曼哈頓擠下舊金山 最便宜城市在這裡

全美生活費最高城市 曼哈頓擠下舊金山 最便宜城市在這裡
媽媽教室開建築講座 將剖析ADU加建方法

媽媽教室開建築講座 將剖析ADU加建方法
買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響
舊金山無人駕駛計程車 料擴至灣區各城市

舊金山無人駕駛計程車 料擴至灣區各城市

熱門新聞

代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

2023-08-16 02:19
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

2023-08-20 21:53

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺