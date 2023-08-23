屋崙華埠2店竊嫌 偷來車牌犯案 追查棘手

據監控錄像顯示，8日涉嫌在華埠偷竊的嫌犯車輛。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 8月8日凌晨有兩家店鋪被偷，損失不少。華埠巡警Tony Chang告訴本報，三輛載著嫌犯的車子，都是使用盜竊來的車牌，導致追查頗為麻煩。警方已獲得監控錄像和車型，還在全力調查。

兩家被偷的店鋪，一家位於富興中心的拉麵館，一家位於Webster街的點心麵包鋪。從監控錄像觀察，8日凌晨4時許，三個小偷身穿黑色或灰色連體衫帽，不慌不忙地進入店鋪搜索。儘管警鈴聲非常刺耳，但嫌犯沒有驚慌，依然好整以暇地搜刮財物。

事後的照片顯示，嫌犯偷走收銀台一些現金，還砸破拉麵館的玻璃門窗。店鋪內被嫌犯翻檢得亂七八糟，到處是散落的紙片或檔案。偷竊拉麵館的嫌犯分別駕駛寶馬、Dorge等車過來，貌似下手者是年輕人。在8日凌晨幾乎同一時段，Webster的點心麵包鋪也被人登堂入室。嫌犯偷走300元現金和兩箱紅牛飲料，東主花費750元修復玻璃。

Tony Chang表示，根據監控錄像，有道奇等3輛車涉嫌8日華埠的盜竊案。但竊賊非常狡猾，車牌都是偷來的，這給警方調查帶來很大難度。

此前，主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）對本報表示，透過加班等形式，警方在華埠安排了12個警員，並有專職巡警，是所有社區中最多的。Tony Chang說，因為預算和屋崙罪案飆升等問題，警方人手明顯不足。目前華埠的巡邏警員有所減少，區域內有一個專職警員，兩個利用加班時間的警員，再算上他，華埠在周二到周五期間，有四個警員。從警力分配來看，華埠依然不錯。

不過Tony分析，總體上警力還是嚴重不足。考慮到晚上罪案頗多，華埠只有一個專職警員，警方本來就全力出動支援其他罪案現場，如果出現類似8日凌晨那樣的破門警報，華埠警員也很難到達現場逮捕。

他強調，屋崙相關法規規定，警員不能開車追捕實施財產犯罪的嫌犯，若懷疑嫌犯持槍進行搶劫等犯罪，警方才能開車追捕，「若警方不能確定此人有槍，也不能追捕。這些政策規定，都讓警方執法頗為困難。」