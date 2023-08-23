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風暴天 德州送無證客到加州 被批「不懷好意」

編譯胡立宗／綜合報導
移民在風暴到來之際，抵達洛市。（取自BNN網站）
移民在風暴到來之際，抵達洛市。（取自BNN網站）

正值熱帶風暴喜萊莉（Hilary）撲向南加之際，德州仍然往洛杉磯送無證移民，洛市市長貝斯（Karen Bass）在X平台(前身為推特Twitter)上發文批評，「德州州長（艾伯特）應該是最瞭解風暴威力與危害的人，卻不顧風雨把大人小孩往加州送，「這已經是超越政治圖謀的可憎行為了，簡單來說就是不懷好意」。

自2023年6月14日開始，這已是德州送至洛市的第九輛移民巴士了。來自德州布朗斯維爾（Brownsville）的巴士於20日啟程，正值喜萊莉威脅南加之際，最後在21日傍晚7時前抵達聯合車站（Union Station）。貝斯在聲明中強調，正值熱帶風暴襲擊洛市之際，還把移民與小孩往這裡送，根本就是危及生命的惡意之舉。

貝斯還說，當她與加州、縣市政府合力協助居民注意安全之際，德州卻還是把移民往風雨中送。如果有誰瞭解颶風、風暴有多危險，那就應該是德克薩斯的州長了，畢竟他每年都要面對風災威脅，這樣可恥的舉動已經不限於政治操作，而是真真切切的惡意了。

這次抵達洛市的37人中，16名為兒童，母國包括委內瑞拉、瓜地馬拉、墨西哥、貝里斯、宏都拉斯、厄瓜多，幸好這批人在加州都有親戚或伴侶，後續安排難度較低。在他們抵達聯合車站後，隨即獲得食物、衣服、個人清潔用品等必要物資，也接受健康檢查與移民法律服務。

艾伯特多次聲稱，德州邊境城鎮已經被非法移民塞爆，因此只好把他們往其他地方送。不過，第九批移民的背後是否有州長辦公室的指示，目前仍不清楚。

非法移民 德州 加州

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