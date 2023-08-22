女中音方麗婭 9/9灣區高歌愛之迷宮

灣區著名女中音歌唱家方麗婭9月9日將在迪安薩學院舉辦音樂會。（方麗婭提供）

灣區 著名華人女中音歌唱家方麗婭，將於9月9日在迪安薩學院視覺和表演藝術中心舉辦的「愛之迷宮」音樂會中演出。演唱曲目包括「卡門」、「費加洛的婚禮」中的著名選段，也有「歌劇 魅影」和「大魚海棠」裡的流行篇章。演出會以多幕劇的形式串聯，歌唱與表演並重。

方麗婭曾先後簽約聖荷西歌劇院、南加州太平洋歌劇院，舊金山 坡科特歌劇院及金門歌劇院。曾演出古典歌劇比才的「卡門」， 普契尼的「蝴蝶夫人」，莫扎特的「魔笛」等經典作品。尤其是出演卡門一角，得到了觀眾經久不息的掌聲和 「她就是卡門！」的驚嘆。

在舞台上大放異彩的方麗婭，並沒有只陶醉於個人的成功。數十年來，她堅持在灣區教授聲樂，桃李遍天下。

有這樣精彩人生的方麗婭，舞台生涯的第一幕，卻是特殊年代在舞台一角安靜提著一盞燈籠的小女孩，全場沒有台詞。方麗婭從此加入藝術團體，到很多地方演出。每次登台都得到經久不息的掌聲，往往連唱三首，依然被觀眾不斷要求安可。而這時候的她，甚至都還沒有聲樂老師，也從來沒有上過專業的聲樂課。

方麗婭後來考入中央歌劇院，又師從中央音樂學院名師李維渤、趙慶潤教授夫婦。在歌唱技術上不斷突破，在歌劇院擔綱了十個演出季的重要演出，並出訪香港、澳門、日本和芬蘭等多個國家。

1992年，方麗婭與同樣熱愛音樂的工程師丈夫鄧李捷移民美國，先後進修於舊金山音樂學院和聖荷西州大聲樂系。剛剛遠渡重洋的方麗婭，雖然歌藝出眾，但是因為語言溝通不流利，參加試鏡的曲目不契合美國市場的需求，屢屢受挫。

方麗婭沒有放棄，不斷加強語言學習，調整試鏡曲目，終於在40歲時迎來了在美國的第一個突破性角色—比才經典之作的歌劇卡門。當時聖他克拉拉歌劇院為了甄選飾演卡門一角的合適人選，已經進行了2個多月的試鏡，依然沒能找到讓導演滿意的人選。直到方麗婭出現，唱罷規定的試鏡曲目，導演斬釘截鐵地說：「她就是卡門！」

可不巧的是，恰逢方麗婭身體不適，咳嗽嚴重，失去了兩個八度的聲音。為了不失去方麗婭，劇院又等待了2個多月，直到她完全恢復，才最終確定主演。

回顧自己的藝術生涯，方麗婭認為自己是幸運的。雖然來美後，完全從零開始，但通過不斷的努力和堅持，依然在表演和教學領域都獲得了不錯的成績。