史丹福日美合作周 台裔學者力推台美日深度技術合作

史丹福大學「日美研究合作周」活動現場有超過百位史丹佛大學的教授與日本產官學界代表出席。（陳玠甫提供）

台裔學者陳玠甫（Jeff Chen Ph.D.）日前在史丹福大學 舉行的「日美研究合作周（Japan-US Research Collaboration Week）」活動中，擔任第一天開幕的主要演講者，也是活動演講者中唯一的台裔學者，與美國、日本 學者進行對談，不僅介紹了這幾年台灣與日本在科學與科技的跨國合作實際成果，同時也分享了對未來台美日在革命性的深度技術（Deep Tech）協同創新創業的期許。

陳玠甫目前擔任台大管理學院工商管理學系暨商學研究所，與台大醫學院合聘兼任教授、也擔任中央研究院生醫轉譯研究中心客座教授、日本京都大學高等研究院客座教授，同時擔任京大 iCeMS 台灣辦公室副所長。他有25年創業投資管理、企業併購重建、轉型策略規畫、Data Science數據資訊科學與Deep Tech商業個案教學經歷，曾創辦與協助成立十多間Deep Tech深度技術新創公司，精通中、英、日文。他曾參與經濟部與國科會各項科技計畫、協助政策建議等，在業界經歷多元。

陳玠甫表示，疫情 前他每年都到史丹福大學進行為期ㄧ個月的客座研究、演講和教學，被疫情中斷了將近四年，這次是疫情後首度再訪史丹福。他說，美國相較於台灣，創業與新創的風氣仍然相當強勁，尤其是史丹福大學內有相當多Deep Tech深度技術技轉衍生公司，常見Deep Tech包含人工智慧、腦機介面、量子科學、光子技術、奈米科技、先進材料，通常由新創或企業內部與大學的實驗室所組成，因此也有相當高的創業與實習的機會，但同樣的創業內容，到了台灣或日本，成為需要政府單位來推動，亞洲相較之下仍然是保守的。

他分析，在美國尤其是矽谷這一帶，創業的精神是被認同、鼓勵與肯定的，但如果同樣的精神回到亞洲，往往會被家長認為，小孩努力學習畢業後以進入大公司上班為認同成就，因此扼殺了許多新創的機會與能力。

陳玠甫表示，台灣其實在全球的新創、科技界有很多長處，包括獨占鰲頭的半導體產業與高階製程，以及優秀的人力資源，台灣如何用獨有的優勢來協助發展人類科技文明的進步，成為全球不可或缺的重要角色，也是下一個台灣人才要面臨的問題，而這也是他此行到史丹福努力推動合作深度技術創新的目的。

陳玠甫說，「日美研究合作周」活動現場有超過百位史丹福大學的教授與日本產官學界代表出席，他在活動中擔任第一天開幕的主要演講者，同場講者還有史丹福大學醫學院院長 Prof. Minor、前史丹福醫院麻醉科主任 Prof. Pearl、史丹福藥品與醫材法規科學實驗室(SLDDDRS)主任Dr. Toshihiko Nishimura，日本舊金山理事館總理事 Mr. Noguchi、神奈川縣知事 Governer Kuroiwa、以及日本貿易振興機構（JETRO）、日本科學技術振興機構（JST）、日本医療研究開発機構（AMED）等單位的高階主管們。