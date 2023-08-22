聖荷西高薪公務員 63人年薪逾40萬

聖荷西去年高薪公務員，多數來自公共安全部門。(Getty Image)

根據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，雖然聖荷西正在為來年的預算赤字做準備，去年該市卻有63名員工的年薪超過40萬元，打破了該市的員工薪酬紀錄。

在全市年薪最高的100名雇員中，有93人在公共安全部門工作，其中69人在警察局工作，24人在消防局工作。年薪超過50萬元的市政雇員中，都是公共安全部門的雇員。市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）是收入最高的非公共安全雇員，在高收入者中排名第四。去年消防隊長以約56萬6733元的薪酬和福利 位居榜首。

數據顯示，加班工資也增至9700萬元，比2020年增加了1900萬元。根據分析，其中約一半的工資都給了警察。

根據聖荷西市的數據，聖荷西市議會成員的年收入並不高，平均為13萬至15萬元，包括福利在內。市長的收入往往大大高於其他工作人員。2022年，時任市長李卡多（Sam Liccardo）的薪酬和福利超過25萬元。

以下是聖荷西2022年收入最高的10名非警察或消防人員。統計數字包括了底薪、病假和假期工資及其他現金支付，以及包括醫療保健和退休 繳費的福利。

城市經理馬奎爾，底薪：38萬4387.90元，總計：48萬6976.90元。

市府律師弗里曼（Nora Frimann），底薪：35萬5523.89元，總計：45萬2784.69元。

首席投資官帕拉尼（Prabhu Palani），底薪：34萬6087.82元，總計：42萬5467.58元。

副城市經理里奧斯（Angel Rios），底薪：32萬572.59元，總計：42萬4134.7 元。

二級高級自動化工程師科爾比（Steve Colby），底薪：15萬306.24元，總計：41萬3594.97元。

副城市經理哈克內斯（Christopher Harkness），總計：41萬1065.59 元。

城市經理助理威爾庫克斯（Leland Wilcox），底薪：32萬676.59 元，總計：40萬5698.47 元。

公共工程總監卡諾（Matt Cano），底薪：28萬4309.16元，總計：38萬1555.41元。

退休服務總監佩納（Roberto Pena），底薪：31萬9104.76元，總計：37萬9209.29元。

市府律師助理強森（Benjamin Johnson Jr.），底薪：28萬4948.32元，總計：37萬7271.87元。