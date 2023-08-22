IKEA進駐市場街 市長拉抬買氣…開幕有酬賓大優惠

舊金山市長布里德(左)為即將開業的宜家市中心店造勢，希望更多民眾回到市中心。（記者李怡／攝影）

舊金山 民選官員21日來到市中心的市場街，為即將於23日開業的宜家(IKEA)家居店造勢，並期待宜家為市場街地區帶來更多就業 機會、更多人氣和商業活動。

舊金山近年諸如治安惡化、毒品氾濫、無家者流浪街頭、大型企業他遷及商辦地產空置等，負面新聞不斷。如今有知名商家新進駐市區，促使民選官員來為業者造勢，也希望提振市民士氣。

舊金山市中心宜家23日開業，當天有優惠活動。（記者李怡／攝影）

宜家這家新店不同於開在郊外的大型賣場，是迎合舊金山居民的生活方式打造的「小空間家具」。占地25萬平方呎的店面設立了休閒區、辦公區，外帶零食區，是前所未有的設計。本周三開業當天，部分商品可享受20%折扣的開業酬賓優惠。

位於市場街945號的新店，將專注於為城市居民提供「小空間生活」，這些城市商店的產品選擇往往較少，只銷售公司產品系列的一小部分。即將開幕的宜家新店樓宇，是曾空置了七年的購物中心，2020年由宜家母公司Ingka集團買下。

舊金山市長布里德表示，希望這座以宜家家居為核心的25萬平方呎的商業綜合體，可以振興舊金山中市場社區，在工作日以及周末吸引更多的遊客和灣區居民回到市中心。

圖為舊金山市中心宜家店內部。（記者李怡／攝影）

代表中市場街的市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，希望更多的民眾到訪此商業綜合體，到此處欣賞壁畫、觀賞屋頂露台，品嘗物美價廉的肉丸子，讓越來越多的市民回到市場街商業區。

店面經理考托瓦拉（Miia Kautovaara）表示：「期待我們的店面可以為全民發揮作用，為當地社區創造一個有吸引力的聚會場所，為市場街和社區的復興做出貢獻。」

宜家已在全國開設54家門市。其22億元的擴張計畫，預計在2026年以前將再增加17家門市。這些計畫中的新店非並像郊區賣場那樣提供完整產品系列。新經營模式之一是「計畫和訂購」(plan and order)。顧客可以現場諮詢並規畫擺設，然後訂購商品再送貨。目前宜家在全國有三家分店以此模式經營。兩家在洛杉磯，一家本月稍早在維吉尼亞州 阿靈頓(Arlington)開業。

舊金山市中心宜家店店面。（記者李怡／攝影）

舊金山中心市場街區的店針對精準客群，產品選擇減少，僅賣宜家逾萬種品項的25%至50%。考托瓦拉表示，這類店將專注於小空間生活。所以照明、廚具、儲物櫃等商品列為優先。現場沒有家具倉庫可供顧客購買床架或書櫃，但仍會展示並可以訂購。