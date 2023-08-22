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舊金山4歲女童被撞死 布里德令改善街道安全

記者李怡／舊金山報導
舊金山交通局將開展17個交通事故頻發路段的快速改善項目。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局將開展17個交通事故頻發路段的快速改善項目。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德21日要求市交通局(SFMTA) 改善全市關鍵區域街道安全，包括整改行車道和交通信號燈。發出此政令是由於8月15日一名司機在第4街與國王街(King Street)街路口轉彎時，撞到了人行橫道上的嬰兒車，導致四歲女童傷重不治身亡。

布里德表示：「城市街道必須保障每個人的安全。此次的命令改造就是為了避免這樣的悲劇再次發生，以防止任何行人被車輛撞到和傷害。」

事件發生後，舊金山交通局、公共衛生局(SFDPH)與警察局(SFPD)快速組成了應急小組，以調查事故的詳細信息。雖然事件還在進一步的調查中，但交通局已確定了街道安全改善方案，以防止類似事件再發生。

具體的交通安全改善計畫包括取消第四街與國王街交匯處的一條南行右轉車道，以減少轉彎車輛與人行橫道行人之間的碰撞。改善交通信號燈，增加黃色信號燈，以提示司機為行人讓路。

交通局局長譚沐霖(Jeffrey Tumlin)說：「我代表自己和整個機構，對這個家庭的失去感到惋惜和悲痛。交通局肩負著管理全市街道網絡的責任。此交通網最初是為了優先考慮車輛速度和通行建立的，現在應該優先考慮交通、行人和騎車人的綜合安全。 這一悲劇提醒我們，需要加快對此十字路口和全市關鍵街道的安全改善。」

市交通局表示，舊金山還有數十條雙轉彎車道。所有這些車道都將按照市長的指示，進行類似的評估和改善。布里德還要求交通局進一步制定計畫和時間表，在2024年底前優先完成街道的安全改進計畫。包括在十字路口安裝行人改善設施、日間照明、延長過馬路時間、升級人行橫道以及其他功能。在50高風險街道上減緩轉彎車輛速度、開展17個交通事故頻發路段的快速改善項目，優先考慮行人、公共交通乘客和騎自行車者的流動性和安全。

由於超速是舊金山發生嚴重和致命車禍的主要原因，舊金山已將全市40多個商業街區的限速從每小時25哩降低至20哩。舊金山正在努力讓至少民眾80%的出行採用可持續方式。街道必須容納越來越多的步行者、騎自行車、滑板、騎踏板車和乘坐公共交通的方式。

安全是每個人的責任。作為持續努力實現零交通死亡目標的一部分，布里德呼籲政策制定者、倡導者和司機參與創建一個更安全的舊金山。零願景倡議需要採取全面的社區方法，其中包括更安全的街道設計、道路和街道上更安全的車輛以及同樣有安全駕駛意識的司機。

回應交通事故致4歲女童身亡事件，舊金山市長布里德下令改善全市街道安全。（記者李怡...
回應交通事故致4歲女童身亡事件，舊金山市長布里德下令改善全市街道安全。（記者李怡／攝影）

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