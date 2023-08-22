我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

醫師：心理健康資源 華裔利用率最低

記者李怡／舊金山報導
精神健康醫師黃國雄表示，相較於其他族裔，華裔社區心理健康資源的利用率最低。（記者李怡／攝影）
精神健康醫師黃國雄表示，相較於其他族裔，華裔社區心理健康資源的利用率最低。（記者李怡／攝影）

美國精神健康協會醫師黃國雄（Wil Wong）向本報表示，在全國範圍內，整個華裔社區在遇到仇恨犯罪後，心理健康諮詢的使用率最低。究其原因，與保險的覆蓋率、恥辱感，以及對移民和公民身分申請的誤解有關。

黃國雄說，關注整個華裔社區與遭遇過仇恨犯罪者的心理健康狀況，非常重要。因為與任何群體相比，華裔的心理健康資源使用率最低，其中最實際的一個原因就是保險覆蓋率低。因為有一部分新老移民經營家族企業，或在小企業工作。他們有些沒有醫療保險，或醫療保險不覆蓋心理諮詢這一部分。

另一方面則與恥辱感有關。羞恥感和尷尬是源於很多華裔認為，尋求心理幫助是軟弱的表現。黃國雄表示，華裔社區群體有著背負模範少數族裔的心理包袱，認為尋求心理健康幫助有悖於模範形象。除此之外，還有些對於諮詢的錯誤認知，如將心理健康諮詢與重大精神疾病等做關聯。

他指出，華裔社區心理健康應用率低下的另一種可能是，對移民和公民身分申請的一些誤解。比如有些人認為，如果他們尋求了心理健康治療或幫助，可能會對他們申請公民產生負面影響，或是在某些方面，對他們的移民身分產生負面影響。

黃國雄表示，如心理健康疾病得不到及時重視和疏導，心理健康症狀會通過身體的不適症狀表現出來。如有些人可能會經歷長期沒有緣由的疲勞、頭痛、胃痛，而非抑鬱或焦慮症狀。所以導致人們最終傾向傳統治療，而非心理治療。

即使是華裔社區居民打破了了以上的重重認知侷限，最終決定要去看心理健康診所，但有時會因社會機構缺乏心理健康資源和雙語文化、雙語心理健康服務人員等原因，使得華裔群體在使用精神衛生健康資源方面受到限制。

黃國雄說，因為仇恨犯罪在言語和行為上的攻擊，受害人會產生更多的心理健康症狀。因此關注華裔社區的心理健康非常重要。且華裔和亞裔普遍存在的一個現象是，有病不願及時就醫，使得病症更難治療和逆轉。

心理健康 華裔 醫療保險

上一則

女中音方麗婭 9/9灣區高歌愛之迷宮

下一則

聖荷西高薪公務員 63人年薪逾40萬

延伸閱讀

台裔高中生王雅宣 開發心理協助網站奪大獎

台裔高中生王雅宣 開發心理協助網站奪大獎
庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎
綠地這原理幫助放鬆身心 專家：能活化副交感神經

綠地這原理幫助放鬆身心 專家：能活化副交感神經
El Camino Health 帶華人認識心理健康服務

El Camino Health 帶華人認識心理健康服務
美京華人中心 8/20培訓青少年心理健康急救員

美京華人中心 8/20培訓青少年心理健康急救員

熱門新聞

代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

2023-08-16 02:19
美國新聞與世界報導將聖荷西列為美國第二個最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州都會區。（本报档案照）

全國適合養家餬口都會區 聖荷西排第二 華人怨房價太高

2023-08-19 20:21

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬