醫師：心理健康資源 華裔利用率最低

精神健康醫師黃國雄表示，相較於其他族裔，華裔社區心理健康資源的利用率最低。（記者李怡／攝影）

美國精神健康協會醫師黃國雄（Wil Wong）向本報表示，在全國範圍內，整個華裔 社區在遇到仇恨犯罪後，心理健康 諮詢的使用率最低。究其原因，與保險的覆蓋率、恥辱感，以及對移民和公民身分申請的誤解有關。

黃國雄說，關注整個華裔社區與遭遇過仇恨犯罪者的心理健康狀況，非常重要。因為與任何群體相比，華裔的心理健康資源使用率最低，其中最實際的一個原因就是保險覆蓋率低。因為有一部分新老移民經營家族企業，或在小企業工作。他們有些沒有醫療保險 ，或醫療保險不覆蓋心理諮詢這一部分。

另一方面則與恥辱感有關。羞恥感和尷尬是源於很多華裔認為，尋求心理幫助是軟弱的表現。黃國雄表示，華裔社區群體有著背負模範少數族裔的心理包袱，認為尋求心理健康幫助有悖於模範形象。除此之外，還有些對於諮詢的錯誤認知，如將心理健康諮詢與重大精神疾病等做關聯。

他指出，華裔社區心理健康應用率低下的另一種可能是，對移民和公民身分申請的一些誤解。比如有些人認為，如果他們尋求了心理健康治療或幫助，可能會對他們申請公民產生負面影響，或是在某些方面，對他們的移民身分產生負面影響。

黃國雄表示，如心理健康疾病得不到及時重視和疏導，心理健康症狀會通過身體的不適症狀表現出來。如有些人可能會經歷長期沒有緣由的疲勞、頭痛、胃痛，而非抑鬱或焦慮症狀。所以導致人們最終傾向傳統治療，而非心理治療。

即使是華裔社區居民打破了了以上的重重認知侷限，最終決定要去看心理健康診所，但有時會因社會機構缺乏心理健康資源和雙語文化、雙語心理健康服務人員等原因，使得華裔群體在使用精神衛生健康資源方面受到限制。

黃國雄說，因為仇恨犯罪在言語和行為上的攻擊，受害人會產生更多的心理健康症狀。因此關注華裔社區的心理健康非常重要。且華裔和亞裔普遍存在的一個現象是，有病不願及時就醫，使得病症更難治療和逆轉。